Tansiyonu son derece yüksek bir karşılaşma oynadıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Güzel bir maç oldu. Tansiyonu yüksek bir günde her iki takım adına girilen gol pozisyonları vardı. Belki benim takımım adına çok daha fazlasından bahsetmek mümkün, çok daha farklı kazanabileceğimiz maçı zora soktuk. Maçın son 5-10 dakikasını telaşla geçirdik. Bu kadar gol kaçırıp, böyle bir gol yedikten sonra oyun içerisinde bir takı dengeler bozuldu. Bütün bunlara rağmen haftayı en kazançlı takım olarak kapatmak, üst sıradaki takımların aldığı sonuçlar itibariyle bizim adımıza son derece önemliydi. Süper Lig’de maç olmayan bir haftada belki Türkiye’nin bütün futbolseverlerin gözünün üzerinde olduğu bir maç oynadık. Oynadığımız takım haftalardır uzak ara bu ligin liderliğini yapan bir takım ve bu liderliği de oynadığı futbolla hak ederek gelmiş. Bizde bir hedef için mücadele ediyoruz. Böyle zor bir günde buradan galibiyetle çıkmak son derece önemliydi. Bugünkü galibiyeti bizim için düşündüğümüz hedefin başlangıcı olarak değerlendirmek gerekiyor.”dedi.

“MALATYA’NIN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ”

Yeni Malatyaspor’un şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladığını belirten Mustafa Denizli, “Haftalar kala önemli bir avantaj yakaladılar ve bu avantaj devam ediyor. Bizde bundan sonraki maçlarımızda en azından Malatya’nın yanında olmak istiyoruz. Arkamızdan gelen çok değerli rakipler var. Her takım birbirine karşı her türlü sonucu alabilecek kapasiteye sahip. Bu attığımız adımı geriye çekmeyeceğiz. Hedefe ulaşmak için düşündüğümüz haftalar vardı, o haftaların hala içindeyiz. O haftalarda da hedefimize ulaşacağız. İyi takımlar, futbolcular gerçek manada oyunun içindeki bütün imkanları kullanırlar ama bunu en azından yaşadıkları hadiseyle paralellik göstererek kullanırlar. Burada skor değil, amacımız önemli. Kalecinin topu oyuna yavaş sokmasını, oyuncunun ağırdan hareket etmesini kabul etmiyorum. Buna yıllardan beri şampiyonluk dahi olsa karşı çıkıyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE EN ÇOK HAKEMLERE GÜVENİYORUM”

Malatyalı taraftarlardan tepki alan Ali Palabıyık’ın maç yönetimine destek veren Denizli, “Türkiye’de son yıllarda hakemlerle ilgili negatif bir algıya sahip. Bu söyleyeceklerimi bugün söylemiyorum. Televizyon programlarında da Türk hakemleriyle ilgili düşüncelerimi gayet net belli ettim. Benim için Türkiye’de en güvenilir kurumlardan biri tanesi hakemlik kurumudur. Türkiye’de tribünlerin bazı kararlara tepkileri, hakem kararlarının yanlış olduğunu göstermez. Bugün yanlış kararlarda vermiş olabilir. Bu gayet doğaldır. Ama ben Ali Palabıyık bu ülkenin en önemli hakemlerinden biri olma yolunda, belki de önümüzdeki dönemde en iyisi olacak. Bu yolda ilerliyor. Bugünkü maçta ben, hakemin oyunun sonucuna dair etki edebilecek herhangi bir hatasını asla görmedim. Tribündeki tepkisel oluşan sesler, bazı doğru hakem kararlarının yanlış algılanmasına da neden oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

FATİH AVCI