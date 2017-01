Malatya İnönü Stadı’nın bozulan zemininde ardı ardına verilen sakatlıklar ve takım oyununun olumsuz etkilenmesi gibi gerekçeler yüzünden milli aradan sonra oynanacak Denizlispor müsabakasını İstanbul’da oynamak isteyen Yeni Malatyaspor yönetimine ve teknik heyetine taraftarından destek geldi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği yaptığı açıklamada; “Kulübümüzün zeminin kötü oluşundan dolayı bir iki maç İstanbul'da oynama istekleri tarafımızca uygun görülmüş olup takımımızın menfaatleri doğrultusunda bu karara saygı duyulmasını, özellikle sosyal medyada kırıcı yorumlar yapılmamasını önemle arz ederiz. Bu bağlamda her ne kadar bizimde orada olacağımız bilinse de İstanbul'da yaşayan tüm kardeşlerimizin de bir an önce passoliglerini çıkarıp bu maçlarda takımımızı yalnız bırakmamak adına bir an önce harekete geçmelerini rica ediyoruz. Ayrıca takımızın maçlarını oynayacağı Vodafone Arena Stadı’nı bize açan Beşiktaş Başkanı Sayın Fikret Orman’a ve yönetim kuruluna sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kararı yönetim kurulu olarak alıyoruz. Derebeyleri hiç kimsenin güdümünde değildir, tek kaygısı ve çizgisi Malatyaspor’dur. Şehrimizin menfaati neyi gerektiriyorsa her konuda yapıcı olacağımızın bilinmesini isteriz.” İfadelerine yer verildi.

FATİH AVCI