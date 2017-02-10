10 Şubat 2017 Cuma

Denizli maçına golcü hakem!

İstanbul’da Vodafone Arena Stadı’nda oynanacak Yeni Malatyaspor – Denizlispor müsabakasını Edirne Bölgesi Süper Lig Hakemi Özgür Yankaya’nın yöneteceği açıklandı.

10 Şubat 2017 Cuma 13:05
Denizli maçına golcü hakem!

  Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 1. Lig’de 20. Hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı. Yarın İstanbul’da Vodafone Arena Stadı’nda 11 Şubat Cumartesi günü oynanacak Yeni Malatyaspor – Denizlispor müsabakasına Süper Lig’in tecrübeli hakemi Özgür Yankaya atandı. Edirne Bölgesi hakemi Özgür Yankaya’nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ile Erdinç Sezertam yapacak. Yankaya bu sezon Yeni Malatyaspor’un deplasmanda Elazğıspor’u 2 – 1 yendiği maçı yönetmiş, Yeni Malatyaspor’dan Ahmet Burak Solakel’i basit sarı kartlarla oyundan 59. dakikada ihraç etmişti. Yankaya Süper Lig’de 2014’te oynanan Gaziantepspor – Galatasaray maçında, sarı kırmızılıların golü sırasında ayağıyla hamle yaparak hayali bir gol attı diye yorumlanmıştı.

TFF 1. Lig’in diğer müsabakalarında görev yapacak hakemleri şöyle;

11 Şubat Cumartesi

13.30 Ümraniyespor-Elazığspor: Koray Gençerler

 16.00 Eskişehirspor-Manisaspor: Volkan Bayarslan

18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu

12 Şubat Pazar

13.00 Bandırmaspor-Altınordu: Abdullah Yılmaz

13.00 Sivasspor-Samsunspor: Bahattin Şimşek

16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun

18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan

13 Şubat Pazartesi

18.30 Göztepe-Balıkesirspor: Süleyman Abay

FATİH AVCI
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