1 – 2 GÜN İÇİNDE NETLİK KAZANACAK!
Oynanan son iki maçta İnönü Stadı’nın zemininin iç saha avantajlarını kullanmaya engel teşkil ettiğini yönetimiyle de paylaştığı öğrenilen Kulüp Başkanı Gevrek’in girişimleri neticesinde alınan kararın Denizlispor maçında hayata geçirileceği ifade edildi. Müsabakanın İstanbul’da oynanmasıyla ilgili Denizlispor Kulübü’nün onayının da alındığı ve yeşil-siyahlı kulübün rezervasyonunu buna göre yapacağı öğrenildi. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeci girişiminin ise 1-2 gün içinde sonuçlanacağı belirtildi.
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