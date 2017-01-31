31 Ocak 2017 Salı

Denizli maçı İstanbul’da!

Üst üste verilen sakatlıklar, yaşanan puan kayıpları ve zeminin giderek kötü bir hal alması en sonundan Malatya İnönü Stadı’nı gözden düşürdü. 11 Şubat’ta Denizlispor ile oynayacağı iç saha maçını İstanbul’a aldıran yönetim, milli arayla birlikte takıma yaklaşık 1 ay İnönü Stadı’nda maç oynattırmayacak.

27 Ocak 2017 Cuma 16:06
Denizli maçı İstanbul’da!

  Yeni Malatyaspor Kulübü, TFF 1. Lig’in 20. haftasındaki Denizlispor karşılaşmasını İstanbul'da Vodafone Arena Stadı’nda oynamak için Beşiktaş ve Denizlispor kulüpleriyle anlaşmaya vardı. Malatya İnönü Stadı’nın bozuk zemininden dolayı uzun süredir maçlarını başka bir statta oymak için girişim halinde olan Yeni Malatyaspor Kulübü’nün, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’la Vodafone Arena’nın kullanımı için yaptığı görüşmeden olumlu netice aldığı ifade edildi.

1 – 2 GÜN İÇİNDE NETLİK KAZANACAK!

  Oynanan son iki maçta İnönü Stadı’nın zemininin iç saha avantajlarını kullanmaya engel teşkil ettiğini yönetimiyle de paylaştığı öğrenilen Kulüp Başkanı Gevrek’in girişimleri neticesinde alınan kararın Denizlispor maçında hayata geçirileceği ifade edildi. Müsabakanın İstanbul’da oynanmasıyla ilgili Denizlispor Kulübü’nün onayının da alındığı ve yeşil-siyahlı kulübün rezervasyonunu buna göre yapacağı öğrenildi. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeci girişiminin ise 1-2 gün içinde sonuçlanacağı belirtildi.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya