Yeni Malatyaspor Kulübü, TFF 1. Lig’in 20. haftasındaki Denizlispor karşılaşmasını İstanbul'da Vodafone Arena Stadı’nda oynamak için Beşiktaş ve Denizlispor kulüpleriyle anlaşmaya vardı. Malatya İnönü Stadı’nın bozuk zemininden dolayı uzun süredir maçlarını başka bir statta oymak için girişim halinde olan Yeni Malatyaspor Kulübü’nün, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’la Vodafone Arena’nın kullanımı için yaptığı görüşmeden olumlu netice aldığı ifade edildi.

1 – 2 GÜN İÇİNDE NETLİK KAZANACAK!

Oynanan son iki maçta İnönü Stadı’nın zemininin iç saha avantajlarını kullanmaya engel teşkil ettiğini yönetimiyle de paylaştığı öğrenilen Kulüp Başkanı Gevrek’in girişimleri neticesinde alınan kararın Denizlispor maçında hayata geçirileceği ifade edildi. Müsabakanın İstanbul’da oynanmasıyla ilgili Denizlispor Kulübü’nün onayının da alındığı ve yeşil-siyahlı kulübün rezervasyonunu buna göre yapacağı öğrenildi. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeci girişiminin ise 1-2 gün içinde sonuçlanacağı belirtildi.

FATİH AVCI