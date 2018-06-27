Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94303
ALTIN
187.562
DOLAR
4.6350
STERLİN
6.1306
EURO
5.4088

Dening yeni takımını buldu

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un Arjantinli oyuncusu Emanuel Dening, Paraguay Ligi takımlarından Cerro Porteno ile anlaşma sağladı. Geride kalan sezonda sarı-kırmızılı takımda beklenen performansı gösteremeyen yabancı futbolcular arasında bulunan Dening’in, Yeni Malatyaspor ile devam eden sözleşmesinin ise karşılıklı olarak fesih edileceği belirtildi.

Dening yeni takımını buldu

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un Arjantinli oyuncusu Emanuel Dening, Paraguay Ligi takımlarından Cerro Porteno ile anlaşma sağladı. Geride kalan sezonda sarı-kırmızılı takımda beklenen performansı gösteremeyen yabancı futbolcular arasında bulunan Dening’in, Yeni Malatyaspor ile devam eden sözleşmesinin ise karşılıklı olarak fesih edileceği belirtildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:35
Dening yeni takımını buldu

Yeni Malatyaspor’un geçen sezon Arjantin’den renklerine bağladığı forvet oyuncusu Emanuel Dening, Paraguay Ligi takımlarından  ile anlaştığını duyurdu. Yeni Malatyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dening’in Süper Lig’de süre aldığı maçlarda beklenen performansı gösterememesi nedeniyle takımdan gönderilmesine karar verilmiş. Menajeri aracılığıyla kendisine kulüp bulması istenen Arjantinli oyuncunun Cerro Porteno ile anlaşmasının ardından sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edileceği öğrenildi. Yeni Malatyaspor formasıyla toplam 28 maça çıkan Emanuel Dening 1008 dakika süre aldığı karşılaşmada 5 gol ve 3 asistle oynamıştı.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPOREmanuel Dening
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulut’tan hızlı mesaj!
Bulut’tan hızlı mesaj!
Khalid orucu bozdu!
Khalid orucu bozdu!
Genç oyuncu Yeni Malatyaspor’a imza attı
Genç oyuncu Yeni Malatyaspor’a imza attı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim