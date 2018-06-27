Dening yeni takımını buldu

Yeni Malatyaspor’un geçen sezon Arjantin’den renklerine bağladığı forvet oyuncusu Emanuel Dening, Paraguay Ligi takımlarından ile anlaştığını duyurdu. Yeni Malatyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dening’in Süper Lig’de süre aldığı maçlarda beklenen performansı gösterememesi nedeniyle takımdan gönderilmesine karar verilmiş. Menajeri aracılığıyla kendisine kulüp bulması istenen Arjantinli oyuncunun Cerro Porteno ile anlaşmasının ardından sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edileceği öğrenildi. Yeni Malatyaspor formasıyla toplam 28 maça çıkan Emanuel Dening 1008 dakika süre aldığı karşılaşmada 5 gol ve 3 asistle oynamıştı.

busabahmalatya.com