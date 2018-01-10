10 Ocak 2018 Çarşamba

Dening ve Mina kampta!

Yeni Malatyaspor’da belirlenen tarihte kampa katılmayan Arjantinli Emanuel Dening, önceki gece kampa dahil oldu. Ekvadorlu Arturo Mina’nın ise dün akşam takıma katıldığı bildirildi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:14
Dening ve Mina kampta!

Sarı-kırmızılı takımın ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya’da devam eden kampına kendilerine verilen 2 günlük ekstra iznin de bitmesine rağmen katılmayan Dening ve Mina’ya yönetim tarafından ceza verileceği ifade edildi. Orta saha oyuncusu Dening’in önceki gece Türkiye’ye gelip kampa katıldığı belirtilirken, stoper Arturo Mina’nın ise dün akşam saatlerinde Antalya’da olduğu bildirildi.

Kampta 1 haftalık süre geride kalmasına rağmen bu iki oyuncunun çalışmalarda yer almaması Teknik Direktör Erol Bulut’u da zora sokarken, genç teknik adamın bu futbolculara ceza verilmesi için yönetime rapor sunduğu ifade edildi. Bu arada sarı-kırmızılı takım günde çift antrenman temposuyla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Ağır idman temposuyla güç depolayan sarı-kırmızılılar, kamptaki ikinci hazırlık maçını yarın Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile yapacak. Transferde 3 genç oyuncu dışında futbolcu almayan Malatya ekibinin, birkaç gün içerisinde anlaşma sağladığı 2 yabancı futbolcuyu kampa dahil edeceği öğrenildi.

İHA

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