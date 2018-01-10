Kampta 1 haftalık süre geride kalmasına rağmen bu iki oyuncunun çalışmalarda yer almaması Teknik Direktör Erol Bulut’u da zora sokarken, genç teknik adamın bu futbolculara ceza verilmesi için yönetime rapor sunduğu ifade edildi. Bu arada sarı-kırmızılı takım günde çift antrenman temposuyla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Ağır idman temposuyla güç depolayan sarı-kırmızılılar, kamptaki ikinci hazırlık maçını yarın Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile yapacak. Transferde 3 genç oyuncu dışında futbolcu almayan Malatya ekibinin, birkaç gün içerisinde anlaşma sağladığı 2 yabancı futbolcuyu kampa dahil edeceği öğrenildi.
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