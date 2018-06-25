Dening Paraguay yolcusu mu?

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’deki ilk sezonunda büyük beklentilerle Arjantin’den transfer ettiği Emanuel Dening’in sarı-kırmızılı takımdan ayrılabileceği konuşulmaya başlandı. Geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 22 karşılaşmada 675 dakika görev alan Dening, 2 gol ve 3’te asist yaptı. Öte yandan Paraguay ekibi Cerro Porteno’nun Malatya temsilcisiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncuyla temasa geçtiği ifade edildi. Paraguay ekibinin, Yeni Malatyaspor yönetimi ile bir araya gelip, birkaç gün içerisinde bu transferi noktalamak istediği kaydedildi.