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Dening Paraguay yolcusu mu?

Yeni Malatyaspor’un Arjantinli forvet oyuncusu Emanuel Dening’in Paraguay Ligi takımlarından Cerro Porteno’a transfer olabileceği konuşuluyor. Geride kalan sezonda sarı-kırmızılı takımda bekleneni gösteremeyen Dening’in yeni takımıyla anlaşması halinde Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih edebileceği belirtildi.

Dening Paraguay yolcusu mu?

Yeni Malatyaspor’un Arjantinli forvet oyuncusu Emanuel Dening’in Paraguay Ligi takımlarından Cerro Porteno’a transfer olabileceği konuşuluyor. Geride kalan sezonda sarı-kırmızılı takımda bekleneni gösteremeyen Dening’in yeni takımıyla anlaşması halinde Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih edebileceği belirtildi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:21
Dening Paraguay yolcusu mu?

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’deki ilk sezonunda büyük beklentilerle Arjantin’den transfer ettiği Emanuel Dening’in sarı-kırmızılı takımdan ayrılabileceği konuşulmaya başlandı. Geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 22 karşılaşmada 675 dakika görev alan Dening, 2 gol ve 3’te asist yaptı. Öte yandan Paraguay ekibi Cerro Porteno’nun Malatya temsilcisiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncuyla temasa geçtiği ifade edildi. Paraguay ekibinin, Yeni Malatyaspor yönetimi ile bir araya gelip, birkaç gün içerisinde bu transferi noktalamak istediği kaydedildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
DeningYeni Malatyaspor
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