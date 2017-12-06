Yeni Malatyaspor’un Türkiye Kupası’nda yükünü sırtlayan oyuncu konumunda olan Emanuel Dening, performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kupada ilk 11’de görev aldığı maçlarda 3 gole imza atan Sarı-Kırmızılı oyuncu, süre aldığı maçlarda yeteri kadar sahada kalamadığını söyledi.

Erol Bulut’un kendisine daha fazla şans vermesi halinde gollerine devam edeceğini kaydeden Dening, “Maçlara ilk 11’de başlamak için çok çalışıyorum. Ama kadro seçimi sonuçta hocamızın kararı buna saygı duyuyorum. Antrenmanlarda çok çalışıp elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Hocamızda bunu eminim görecektir. Her futbolcu sergilediği performansın üzerine daha da çok koyarak ilerlemek ister. Oynadığımız maçlarda maalesef saha içerisinde fazla süre alamıyorum. Daha uzun süre oynadığım maçlarda herkes performansımın üzerine çıktığımı görecektir. Şuanda rakip kale önünde kötü bir şansımız olduğunu söyleyebilirim. Futbol zaten böyle bir şeydir. Bazen şanslı haftalarınız, bazen de şansız haftalarınız olur. Takım arkadaşlarım ve ben çalışmaya devam edeceğiz. Süper Lig’de iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki maçlardan itibaren goller eminim gelecektir. Umarım ilk 11’de başlarım. Bugüne kadar oynadığım bütün maçlarda hep golü düşündüm. Göztepe maçında da hep golü düşünüyorum.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ