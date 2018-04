DENGE SPORU “SLACKLİNE”

İki dağın ortasında incecik bir ip, yukarıda gökyüzü, aşağıda koca bir uçurum... Sırf spor olsun diye karşıdan karşıya adım adım geçer miydiniz? Bu çılgınlığın adı slackline. Üstelik son yıllarda Malatya’da da yaygınlaşmaya başladı. Uygulamalı doğa eğitimleri için Malatya’ya gelen Slackline Derneği’nin kurucu üyelerinden Yasin Aral, geçtiğimiz yıl Levent Vadisi’nde İsviçreli dağcı Samuel Volery’nin yerden 240 metre yükseklikte yaklaşık 1 saat 14 dakikada bin 210 metre uzunluğundaki ipi yürüyerek kırdığı dünya rekorunun ardından Slackline sporuna ilginin Malatya’da arttığını söyledi.

“İLK RESMİ ADIMI ATTIK”

Amatör olarak başladığı Slackline sporu ile 4 yıldır ilgilendiğini ifade eden Yasin Aral, “Slackline temelinde denge olan 1970’li yıllarda Amerikalı tırmanışçıların bulduğu sporlardan bir tanesidir. Konsantrasyonlarını artırmak amacıyla tırmanışlarda kendilerini daha nasıl geliştirebileceklerini düşünerek dinlenme günlerinde pellonlarla yaptıkları mental bir spor olarak da bilinir. İlerleyen yıllarda tırmanış dan tamamen ayrılıp ‘Slackline’ adında bambaşka bir spor haline geldi. Bu sporun Türkiye’ye gelmesi 2004 yılını bulmuş. Ben 2014 yılında amatör olarak başladım. Daha sonrasında sporu ilerletmek amacıyla üzerine koymak istedik. Türkiye’de bu sporu yaygınlaştırma amacıyla geçtiğimiz aylarda ilk resmi adımı atarak Slackline Derneği’ni kurduk.” dedi.

LONGLINE,RODEOLINE VE HIGHLINE…

Bütün spor branşlarında olduğu gibi Slackline temelinde de sabırlı olmanın yattığını kaydeden Aral, “İlk seferinde görüp hemen yapmak istiyoruz ama ipin üzerine çıktığınız zaman her şeyin biraz daha farklı boyut aldığını hepimiz anlıyoruz. Dengeli şekilde acele etmeden kontrollü bir şekilde, kendimize ve çevremizdekilere her hangi bir zarar vermeden yürümemiz gerekiyor. Gün içerisinde ilk defa bu sporu yapacak olan bir insan bile gün sonunda 5-10 metre uzunluğundaki Slackline’dan kolaylıkla geçebiliyor. Vücudun kontrolünü iyi sağlayarak ipin verdiği tepkiye doğru şekilde hamle göstermek gerekiyor. Çeşitli varyasyonları var. Slackline diye başlar, Longline, Rodeoline denilen daha gevşek ve yükseğe kurulan daha bir çaba gösterilerek yapılan gittikçe zorlaşan aşamaları da var. Daha emniyetli şekilde ‘Highline’ denilen iki bina arasına çekilmiş ip üzerinde yapılan bölümlerde bulunuyor. Bunun üzerinde de çeşitli akrobatik hareketlerde sergileyebiliyorsunuz. Kısacası artık 4-5 kola ayrılan ve her geçen gün geliştirilen bir spor.”şeklinde konuştu.

“MALATYA SLACKLINE’NI SEVMİŞ GÖRÜNÜYOR”

Geçtiğimiz yaz kırılan dünya rekorunun Malatya’da spora olan ilginin artmasına sebep olduğunu belirten Yasin Aral, “Malatya’da henüz 1 yıldır aktif olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlk olarak geçen yıl Levent Vadisi Doğa Sporları Festivali sayesinde Malatya ile tanıştık ve İsviçreli dağcı Samuel Volery 1,2 kilometre ile dünya rekoru kırıldı. Kendisine destek olarak bizde Türkiye ekibi olarak görev aldık. Devamında 4 gün boyunca süren hem antrenman hem şov gibi gösteriler düzenledik. Daha sonrasında Levent Vadisi’nde ünlü bir firma tarafından reklam filmi çekimi yapıldı. Malatya Esktrem Dağcılık ve Spor Kulübü başkanı Mahir Karakaya’nın daveti üzerine tekrar 1 yıl aradan sonra geldik. Buradaki halk Slackline’nı sevmiş görünüyor ilgiden memnunuz. Uygulamalı doğa eğitimlerinin bir parçası olarak çocuklara ve yetişkinlere workshop eğitimleri vereceğiz. Bizlere ulaşıp bu sporu yapmak ve etkinliklerden haberdar olmak isteyen herkesi facebook üzerinden ‘slacklineistanbul’ sayfasını beğenmeye davet ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi