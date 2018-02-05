DEMİRSPOR YENİLGİYLE TANIŞTI

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde oynanan 10. hafta maçları büyük bir heyecan sahne oldu. A grubunun lideri Pütürge Belediyesispor haftayı kayıpsız kapatırken, grupta namağlup mücadele eden Demirspor ilk yenilgisini aldı. B grubunda ise Ataköyspor Akçadağspor’u yenerek zirveye ortak oldu.