DEMİRSPOR YENİLGİYLE TANIŞTI

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 10. haftada 7 maç oynandı. Gruplarında lider durumda bulunan Arguvan Belediyespor haftayı bay olarak geçerken, Pütürge Belediyespor ise rakibini 6-2’lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. B grubunda ise Ataköyspor Akçadağspor’u yenerek zirveye ortak oldu.
7 MAÇ 28 GOL
B Grubunda liderliğin el değiştirdiği haftada toplamda 25 gol kaydedildi. 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde oynanan 10. hafta maçlarında alınana sonuçlar şöyle: Pütürge Belediyesi: 6 - 2 Kale Gençlerbirliği, Hekimhan Belediyesi Girmana 6 - 1 Sanayispor, Demirspor 0 - 1 Battalgazi Belediyesispor, Akçadağspor 0 - 2 Ataköyspor, Darendespor 1 - 2 Doğanşehir Belediyesispor, 1966 Malatya Gençlik 1-3 Malatyaspor, Adafı Kartalspor 1 - 2 Orduzuspor
ÖMER ALİ DELİBAŞ