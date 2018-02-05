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DEMİRSPOR YENİLGİYLE TANIŞTI

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde oynanan 10. hafta maçları büyük bir heyecan sahne oldu. A grubunun lideri Pütürge Belediyesispor haftayı kayıpsız kapatırken, grupta namağlup mücadele eden Demirspor ilk yenilgisini aldı. B grubunda ise Ataköyspor Akçadağspor’u yenerek zirveye ortak oldu.

DEMİRSPOR YENİLGİYLE TANIŞTI

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde oynanan 10. hafta maçları büyük bir heyecan sahne oldu. A grubunun lideri Pütürge Belediyesispor haftayı kayıpsız kapatırken, grupta namağlup mücadele eden Demirspor ilk yenilgisini aldı. B grubunda ise Ataköyspor Akçadağspor’u yenerek zirveye ortak oldu.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 11:51
DEMİRSPOR YENİLGİYLE TANIŞTI

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 10. haftada 7 maç oynandı. Gruplarında lider durumda bulunan Arguvan Belediyespor haftayı bay olarak geçerken, Pütürge Belediyespor ise rakibini 6-2’lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. B grubunda ise Ataköyspor Akçadağspor’u yenerek zirveye ortak oldu.

7 MAÇ 28 GOL

B Grubunda liderliğin el değiştirdiği haftada toplamda 25 gol kaydedildi. 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde oynanan 10. hafta maçlarında alınana sonuçlar şöyle: Pütürge Belediyesi: 6 - 2 Kale Gençlerbirliği, Hekimhan Belediyesi Girmana 6 - 1 Sanayispor, Demirspor 0 - 1 Battalgazi Belediyesispor, Akçadağspor 0 - 2 Ataköyspor, Darendespor 1 - 2 Doğanşehir Belediyesispor, 1966 Malatya Gençlik 1-3 Malatyaspor, Adafı Kartalspor 1 - 2 Orduzuspor

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Amatör Küme Büyükler Futbol LigiDemirspor Ilk Yenilgi
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