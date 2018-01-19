DEMİRSPOR 3 PUANA KİLİTLENDİ

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde yıllardır şampiyonluk hedefiyle mücadelesine devam eden Demirspor, bu yılda aynı hedefle ligde adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Kadrosunu yetenekli genç oyuncularla revize eden mavi lacivert, hafta sonu ligin zirvesini yakından ilgilendiren Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ile karşılaşacak.

GENÇLERDEN KURULU TAKIMIZ

Takımın bu sezonki hedefiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Demirspor Genel Kaptanı Muharrem İçen, “sezon sonunda eğer şampiyon olamazsak da en azından bu genç yetenekli oyuncuları Malatya futboluna kazandırmış olacağız.” dedi. Muharrem İçen, “ikinci yarı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Devre arası çok fazla uzun olmadığından antrenmanlara ara vermedik. Ligin ilk yarısında kadroda forma şansı bulan üç oyuncumuz diğer kulüplere transfer oldu. Yeni oyuncu transferi yapmadık. Geçen seneye nazaran daha genç bir kadromuz var. Malatyalı genç yetenekli futbolculara kadromuzda yer vermeye devam edeceğiz. Demirspor her zaman şampiyonluğa oynamış bir takımdır. Hiçbir zaman bu hedefinden vazgeçmemiştir. Özellikle bu sezon şampiyonluğun dışında altyapımızdan yetişen genç sporcuları A takım kadrosuna almak gibi bir hedefimizde var. Bu sayede onlarında gelişimlerini sağlamaya çalışıyoruz. Takım içerisindeki uyum sayesinde bu sene dış transferde çok fazla oyuncu almadık. Gençlere yönelik bir takım kurduk ve bunda başarıyı da yakaladık. İstediğimiz seviyede olmasa da çocuklarımız beklentilerin üzerine çıktılar.” İfadelerini kullandı.

“KAZANMAMIZ GEREKİYORDU”

İlk yarının bekledikleri gibi geçtiğini kaydeden İçen,” “Sadece bir maçta istediğimiz sonucu alamadık. Pütürge maçında berabere kalarak puan kayıp ettik. Son oynadığımız 1966 Malatya Gençlikspor maçında yine berabere kalarak puan kaybı yaşadık. Bizim hesaplarımıza göre bu maçtan galip gelmemiz gerekiyordu. Yani ilk yarıda tutmayan hesabımız bir tek bu maç oldu. Onun dışında devre arasına istediğimiz puanla girdik. Bu sene hakemlerde daha disiplinli ve adil maç yönetiyor. Ufak tefek hatalar futbolun içerisinde olağan şeyler. Oyuncularımızın performansı ikinci yarıda artarak devam edecektir. Genç oyuncularımız daha fazla kadroda kendilerine yer bulacaklar. Bu hafta oynayacağımız Hekimhan Girmanaspor maçı bizim için önemli. Puan kaybı yaşamadan devam edersek sezonun son maçına kadar iddiamızı sürdürmüş olacağız.” şeklinde konuştu.