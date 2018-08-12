Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162

Demirören’den yeni sezon mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Süper Lig’de 2018 – 2019 sezonu için bir mesaj yayınladı.

Demirören’den yeni sezon mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Süper Lig’de 2018 – 2019 sezonu için bir mesaj yayınladı.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:47
Demirören’den yeni sezon mesajı

Demirören mesajında; “Değerli futbolseverler; Futbolda büyük bir hasretle beklediğimiz yeni sezonu, bu hafta sonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynanacak maçlarla açıyoruz. Öncelikle tüm profesyonel ve amatör liglerimizde dostluk, kardeşlik ve Fair Play'in öne çıktığı, tarihe geçecek güzelliklerin yaşandığı bir futbol ortamı ve güzel bir sezon diliyorum. Türk futbolunun değerine değer katacak barışçıl anlayışın ilke edinilmesi Futbol Federasyonu olarak bizleri fazlasıyla memnun etmektedir. Dileğimiz bu ruhun hiç bozulmadan sürmesi ve tribünlerimizin de omuz omuza dünyaya örnek olacak birlik ve beraberlik mesajları vermesidir. Her zaman, futbola getirilen yenilik ve devrimlere ayak uyduran futbolumuz, Video Yardımcı Hakem sistemiyle ayrı bir kaliteye kavuşacak, VAR hakemlik standartlarını yükseltecektir. Futbol tutkusu, organizasyon becerisi, modern genç stadyumları, uluslararası kariyerli yıldızlarıyla Türk futbolunun yeni sezondaki en önemli hedefi, 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 Şampiyonlar Ligi ev sahipliği onurunu, 27 Eylül'deki oylamayı kazanarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ev sahipliği ile taçlandırmaktır. Saygı, hoşgörü, kardeşliğin futbolumuzdan hiç eksik olmamasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirörenüper Lig’de 2018 – 2019 Sezonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte piyasa değerimiz
İşte piyasa değerimiz
2. Etap Nevşehir’de!
2. Etap Nevşehir’de!
Çınar’ın milli hassasiyeti
Çınar’ın milli hassasiyeti
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim