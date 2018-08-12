Demirören’den yeni sezon mesajı

Demirören mesajında; “Değerli futbolseverler; Futbolda büyük bir hasretle beklediğimiz yeni sezonu, bu hafta sonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynanacak maçlarla açıyoruz. Öncelikle tüm profesyonel ve amatör liglerimizde dostluk, kardeşlik ve Fair Play'in öne çıktığı, tarihe geçecek güzelliklerin yaşandığı bir futbol ortamı ve güzel bir sezon diliyorum. Türk futbolunun değerine değer katacak barışçıl anlayışın ilke edinilmesi Futbol Federasyonu olarak bizleri fazlasıyla memnun etmektedir. Dileğimiz bu ruhun hiç bozulmadan sürmesi ve tribünlerimizin de omuz omuza dünyaya örnek olacak birlik ve beraberlik mesajları vermesidir. Her zaman, futbola getirilen yenilik ve devrimlere ayak uyduran futbolumuz, Video Yardımcı Hakem sistemiyle ayrı bir kaliteye kavuşacak, VAR hakemlik standartlarını yükseltecektir. Futbol tutkusu, organizasyon becerisi, modern genç stadyumları, uluslararası kariyerli yıldızlarıyla Türk futbolunun yeni sezondaki en önemli hedefi, 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 Şampiyonlar Ligi ev sahipliği onurunu, 27 Eylül'deki oylamayı kazanarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ev sahipliği ile taçlandırmaktır. Saygı, hoşgörü, kardeşliğin futbolumuzdan hiç eksik olmamasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.