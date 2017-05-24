Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ın konuyla ilgili görüştüğü TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in yeni tesis için gerekeni yapacaklarının sözünü verdiği belirtildi.

Yeni Malatyaspor’un kupa töreninde konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, TFF Başkanı Demirören ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi. Bu görüşmenin ardından sarı- siyahlı kulübün mevcut tesisle ilgili kapsamlı bir dosyayı TFF’ye sunduğu ve daha kullanışlı bir komplekse ihtiyaç duyulduğunun iletildiği belirtildi. Yaklaşık 45 yıldır kullanılan Nurettin Soykan Tesisleri, İl Özel İdaresi kapatılınca Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Efsane tesis dönemin Malatyaspor Kulüp Başkanı Nurettin Soykan tarafından yaptırılmıştı. Türkiye’nin doğal güzellik bakımından en gözde tesislerinden biri olma özelliğini taşıyan Nurettin Soykan Tesisleri, Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde bulunuyor.













HABER MERKEZİ