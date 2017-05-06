06 Mayıs 2017 Cumartesi

Demir maçına şanslı hakem!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig’de 32. Hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Yeni Malatyaspor’un kritik Adana Demir maçına Serkan Tokat atandı. Yeni Malatyaspor bu sezon Serkan Tokat’ın yönettiği maçlarda Şanlıurfaspor ve Mersin İdmanyurdu’nu 2 – 1’lik skorlarla mağlup etmeyi başardı.

06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:29
Demir maçına şanslı hakem!

  Pazartesi akşamı Adana Demirspor ile deplasmanda tarihi bir maça çıkacak Yeni Malatyaspor’un bu maçında görev alacak hakem MHK tarafından açıklandı. Ankara Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Serkan Tokat yöneteceği karşılaşma her iki takımın da kaderini tayin edecek. Serkan Tokat’a bu zorlu maçta Süper Lig yardımcı hakemlerinden Yusuf Bozdoğan, Mustafa Savranlar ile 4. Hakem Yiğit Arslan yardımcılık edecek. Yeni Malatyaspor’un bu sezon iki maçında görev alan Serkan Tokat temsilcimizin Mersin İdmanyurdu ve Şanlıurfaspor’u 2 – 1’lik skorlarla yendiği maçları yönetmişti. Bu sezon 18 maçta düdük çalan tecrübeli hakem 73 sarı, 7 kırmızı kart çıkardı. Tokat’ın görev yaptığı maçlarda 10 kez ev sahibi 5 kez deplasman takımı güldü. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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