Pazartesi akşamı Adana Demirspor ile deplasmanda tarihi bir maça çıkacak Yeni Malatyaspor’un bu maçında görev alacak hakem MHK tarafından açıklandı. Ankara Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Serkan Tokat yöneteceği karşılaşma her iki takımın da kaderini tayin edecek. Serkan Tokat’a bu zorlu maçta Süper Lig yardımcı hakemlerinden Yusuf Bozdoğan, Mustafa Savranlar ile 4. Hakem Yiğit Arslan yardımcılık edecek. Yeni Malatyaspor’un bu sezon iki maçında görev alan Serkan Tokat temsilcimizin Mersin İdmanyurdu ve Şanlıurfaspor’u 2 – 1’lik skorlarla yendiği maçları yönetmişti. Bu sezon 18 maçta düdük çalan tecrübeli hakem 73 sarı, 7 kırmızı kart çıkardı. Tokat’ın görev yaptığı maçlarda 10 kez ev sahibi 5 kez deplasman takımı güldü.

FATİH AVCI