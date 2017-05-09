TFF 1. Lig’de sezon başından beri şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, son 2 haftaya girilirken, zor bir deplasmandan altın değerinde 3 puanla dönmeyi bildi. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan müsabakaya Malatya il protokolünden çıkarma yapıldı. Ak Parti Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tribündeki yerini aldı. Yeni Malatyaspor’da sakat Ayite ilk on birde yer almazken, İrfan Buz takımı sahaya ideal ilk 11 ile sürdü. Malatyalı taraftarların alınmadığı maçı 8 bin dolayında Adana Demirspor taraftarı izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1.DAKİKA: Yeni Malatyaspor maçın ilk tehlikesini Pereira ile gerçekleştirdi. Sağdan önüne atılan topa iyi hareketlenen siyahi oyuncu ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı top kaleci Fevzi Elmas’ta kaldı.

7.DAKİKA: Yeni Malatyaspor’un net bir golü sayılmadı. Savunmadan Azubuıke’nin uzun pası Eren ile buluştu, kaleci Fevzi’yi çalımlayan Eren topu ağlara gönderdi ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Pozisyon tekrarında ofsayt olmadığı görüldü.

11.DAKİKA: Yeni Malatyaspor yüzde yüzlük bir pozisyonu Eren ile harcadı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Eren vuruşunu ceza sahasına girer girmez yaptı top yandan az farkla dışarı çıktı.

19.DAKİKA: Adana Demirspor ilk tehlikeli atağını Tiago ile gerçekleştirdi. Tiago’nun ortasında Pote yakın mesafeden dokunamadı top arka direkten auta çıktı.

23.DAKİKA: Yeni Malatyaspor Azubuıke ile gole çok yaklaştı. Eren Tozlu’nun ceza sahası çizgisi üzerinde düzettiği top Azu’nun önünde kaldı, Nijeryalı’nın plase vuruşunu Kaleci Fevzi köşeden uçarak kornere çeldi.

41.DAKİKA: Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor kalesinde kontra ile tehlike yarattı. Tiago çalımlarla Murat Akça’dan sıyrıldı. Önünü açıp ceza sahasına giren Tiago şutunu hafif çaprazdan yolladı, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Maçın ilk yarısına 2 dakika eklendi. Uzatmalarda da gol olmayınca takımlar soyunma odasına 0 – 0 eşitlikle girdi.

47.DAKİKA: Adana Demirspor tartışmalı bir penaltıyla 1 – 0 öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta top Yeni Malatyaspor savunmasından döndü, Pote’nin önünde kaldı. Golcü oyuncunun sert şutu Rahman’ın eline çarptı hakem Serkan Tokat penaltı noktasını gösterdi. Topun gerisine geçen Pote kaleci Ertaç ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. 1 – 0

GOOOLLL 51. DAKİKA: Yeni Malatyaspor’dan cevap gecikmedi, skora denge geldi. Sağdan İrfan Başaran’ın ortasına iyi yükselen Yiğitcan gerilerden gelerek kafayı vurdu, topu ağlara gönderdi. 1 - 1

63.DAKİKA: Orta sahada Pote kaptığı topu Göksu’ya aktardı, onun içeri ortasında top Ayite’ye geldi bu oyuncunun kafa vuruşunu Ertaç iki hamlede kontrol etti.

67.DAKİKA: Yeni Malatyaspor gol için yüklenmeye devam ediyor. Caner’in ortasına Amutu kafayı vurdu savunmadan döndü. Dönen topa Pereira gelişine sert vurdu top yine savunmadan oyun alanına döndü.

GOOLLLL 72.DAKİKA: Yeni Malatyaspor öne geçti. Sedat Ağçay’ın Amutu’ya uzun attığı pas ciddi tehlike oluşturdu. Topu iyi takip eden Amutu kaleci Fevzi ile karşı karşıya kaldı. Topu kaleciden kurtaran Amutu, Fevzi’nin müdehalesi ile yerde kaldı, hakem Serkan Tokat penaltı noktasını gösterdi. Topun gerisine geçen İrfan Başaran yerden şık bir plase ile topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi, Yeni Malatyaspor 2 – 1 öne geçti.

81.DAKİKA: Adana Demirspor hızlı çıktığı atakta tehlike yarattı. Göksu’nunortasında Pote’nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

88.DAKİKA: Yeni Malatyaspor farkı 2’ye çıkarma şansını Amutu ile kullanamadı. Ceza sahasına gönderilen topta siyahi oyuncu topa iyi yükseldi, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmaya 4 dakika uzatma süresi eklendi.

Uzatma dakikalarında Adana Demir tribünleri oyun alanına müdahale etse de hakem Serkan Tokat maçı devam ettirdi. Son dakikalarda her iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Hakem Serkan Tokat 90+5. Dakikada maçı bitirdi.

Aldığı bu galibiyetle 60 puana yükselen Yeni Malatyaspor son 2 haftaya 5 puan farkla girdi. Bolu maçına şampiyonluk turu için çıkacak sarı kırmızılı temsilcimiz, Eskişehir’in kaybettiği haftada Süper Lig için kaçırılmayacak bir fırsat elde etti.













FATİH AVCI