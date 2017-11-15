Amatör futbola hafta sonu oynanan maçlarla devam edildi. U19 Liginde Demirspor oynadığı son maçta Malatya Galataspor’u 2-1 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan amatör ligde U19 kategorisinde son 2 haftaya girilirken, ilk şampiyon belli oldu. B Grubunda mücadele eden Demirspor, son 2 haftasına girilen ligde Malatya Galataspor karşısında 3 puan kazanarak 6 puanlık farkı yakaladı ve şampiyonluğunu ilan etti. U19 Ligi A Grubu’nda ise Adafı Kartalspor son 2 haftaya 6 puan farkla girdi.

İHA