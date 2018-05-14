Demir atlılar yeni sezona hazırlanıyor

Balkan ve Avrupa Keşif Turu’nun yanı sıra Türkiye’de demir atlılarıyla (bisiklet) bölge bölge ziyaretlerde bulunan İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu, kayıldıkları yarışmalarda da önemli dereceler elde etti. Bisiklet sporunun yaygınlaşması için önemli bir görev üstlenen topluluk, üniversite öğrencileri arasında bisiklete olan ilginin artması amacıyla çeşitli turlarla birlikte kamplarda düzenliyor. Yıl boyunca önemli faaliyetlerde bulunan İÜBİS, bu kez veda yemeğinde bir araya geldi. Topluluk başkanı Uğur Özdemir, ” İnönü Üniversitesi bisiklet topluluğu olarak mezun olan arkadaşlara ve döneme Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Ömer Çelik’in de katılımı ile geleneksel çiğköfte partimizle veda ettik. Yaptığımız büyük faaliyetlerle başarıdan başarıya koşarak üniversitemizi, ilimizi ve ülkemizi gerek yurt içinde gerek yurt dışında büyük bir özveri ile temsil edip topluluğumuza emek veren topluluk yönetiminize sonsuz teşekkürler. Yeni sezonda faaliyetlerimizde buluşmak üzere” dedi.

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