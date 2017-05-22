22 Mayıs 2017 Pazartesi

Dedikodular erken başladı!

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselmesiyle birlikte daha 2016 – 2017 sezonu 31 Mayıs itibariyle tamamlanmadan, transfer dedikoduları da sosyal medyadaki yerini almaya başladı.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:33
Dedikodular erken başladı!

  TFF 1. Lig’de bu sezon henüz play off etanıyla tamamlanmadan transfer dedikoduları da hızla yayılmaya başladı. Sosyal medyada yer alan Halil Altıntop ve Pier Webo isimleri kısa sürede birçok taraftarın merakı haline gelirken, bunların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Henüz gündemine transfer ve diğer konuları almayan yönetim, şimdilik kutlama ve pirim ödemelerini düşünüyor.

Bu kapsamda futbolcularla ilgili verilecek kararı ise yönetim sportif direktör Ali Ravcı ile belirleyecek. Sarı-siyahlı kulübün sözleşmesi biten oyuncuların büyük kısmı ile yeniden anlaşma yapmayacağı, sözleşmesi devam eden bazı isimlerle de yolları ayıracağı belirtiliyor. Azubuıke, Pereira, Sadık ve Ertaç gibi sadece 5 – 6 ismi kadroda tutmaya sıcak bakan yönetim, 24 kişilik kadronun büyük bölümüyle el sıkışarak yolları ayıracak. Önümüzdeki sezon kadrosunu önemli ölçüde yenilemeyi planlayan sarı-siyahlı kulübün, yabancı oyuncu transferinin startını ise sezon devam ederken verdiği belirtiliyor. Başkan Gevrek’in belirlenen iki siyahi oyuncu ile daha önce İstanbul’da ön anlaşma yaptığı öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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