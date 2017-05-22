TFF 1. Lig’de bu sezon henüz play off etanıyla tamamlanmadan transfer dedikoduları da hızla yayılmaya başladı. Sosyal medyada yer alan Halil Altıntop ve Pier Webo isimleri kısa sürede birçok taraftarın merakı haline gelirken, bunların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Henüz gündemine transfer ve diğer konuları almayan yönetim, şimdilik kutlama ve pirim ödemelerini düşünüyor.

Bu kapsamda futbolcularla ilgili verilecek kararı ise yönetim sportif direktör Ali Ravcı ile belirleyecek. Sarı-siyahlı kulübün sözleşmesi biten oyuncuların büyük kısmı ile yeniden anlaşma yapmayacağı, sözleşmesi devam eden bazı isimlerle de yolları ayıracağı belirtiliyor. Azubuıke, Pereira, Sadık ve Ertaç gibi sadece 5 – 6 ismi kadroda tutmaya sıcak bakan yönetim, 24 kişilik kadronun büyük bölümüyle el sıkışarak yolları ayıracak. Önümüzdeki sezon kadrosunu önemli ölçüde yenilemeyi planlayan sarı-siyahlı kulübün, yabancı oyuncu transferinin startını ise sezon devam ederken verdiği belirtiliyor. Başkan Gevrek’in belirlenen iki siyahi oyuncu ile daha önce İstanbul’da ön anlaşma yaptığı öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ