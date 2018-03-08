Davide Astori son yolculuğuna uğurlandı

4 Mart Pazar günü otel odasında ölü bulunan Fiorentina’nın eski kaptanı ve milli futbolcu Davide Astori bugün Floransa’da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Binlerce Fiorentina taraftarı, futbolsever ve futbol dünyasının önemli isimlerinin katıldığı cenaze töreni Santa Croce Bazilikası’nda gerçekleşti. Törende Fiorentina oyuncuları adına söz alan Milan Badelj, 31 yaşında hayatını kaybeden takım arkadaşı hakkında, "Sen evrensel bir dil konuşurdun, kalpten gelen bir dil. Sen herkesin sahip olmak istediği oğuldun, kardeştin. En iyi takım arkadaşıydın. Sen çocukların oynadığı saf futboldun" ifadelerini kullandı.

Beklenmedik ölümü ile İtalya’yı ve tüm futbol dünyasını şoka uğratan Astori’nin cenazesine Fiorentina takımı yöneticileri ve oyuncularının yanı sıra dünya futbolundan Totti, Pirlo, Tommasi, Perrotta, Baresi, Ventura, Balotelli, Di Biagio, Borja Valero gibi isimler katılırken, Juventus takımından Buffon, Chiellini, Allegri, Barzagli, Rugani ve Pjanic ve Serie A ve B’den çeşitli takımların delegasyonları katıldı.

Fiorentina’nın 31 yaşındaki kaptanı Davide Astori, Udinese maçı öncesinde takımın kamp yaptığı otelde kahvaltıya geç kalınca odasında ölü bulunmuştu. Daha sonra yapılan otopside milli oyuncunun uykusunda bradiaritmi (ani kardiyak ölüm) nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Fiorentina kulübünden yapılan açıklamada, milli oyuncu ile sözleşme uzatmak üzere oldukları belirtilmişti. Kulübün sahibi Andrea Della Valle, Astori ile perşembe günü sözleşme yenilemek için anlaştıklarını ancak kar yağışı nedeniyle imzanın pazartesi gününe ertelendiğini açıklamıştı. Fiorentina Astori’nin 13 numaralı formasını emekliye ayırdı.

Davide Astori futbol kariyerinde 14 kez İtalya Milli Takımı formasını giymiş ve Roma, AC Milan gibi takımlarda oynamıştı.