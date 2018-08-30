Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 36°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93281
ALTIN
260.730
DOLAR
6.7202
STERLİN
8.6859
EURO
7.8564

Darendespor’dan Kaymakam Zengince’ye ziyaret

Darende Spor Kulübü Yönetimi, Kaymakam Enver Hakan Zengince’yi makamında ziyaret etti.

Darendespor’dan Kaymakam Zengince’ye ziyaret

Darende Spor Kulübü Yönetimi, Kaymakam Enver Hakan Zengince’yi makamında ziyaret etti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:21
Darendespor’dan Kaymakam Zengince’ye ziyaret

Ziyarette Darende Spor Kulübü Başkanı Fatih Kumtepe, Kaymakam Zengince’ye önümüzdeki sezon hazırlıkları hakkında bilgi vererek, yeni sezon forması hediye etti. Başkan Kumtepe, Darende Spor Kulübü olarak Malatya 1. Amatör Ligde Darende’yi en güzel şekilde temsil edeceklerini belirterek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Kaymakam Zengince ise başarılı gençlerin yetişmesi adına spor kulüplerinin çok önemli rolü olduğunu dile getirerek “Darendespor'un örnek bir spor kompleksi var, bu tesisin eksiklerinin giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Gençlerimizin başarılı olması için, Kaymakamlık olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız" şeklinde konuştu. Zengince, ayrıca Darende Spor Kulübü yönetimi ve sporcularına 1 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek olan 65. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş Festivalinde başarılar dileyerek, “İnşallah Darende’mizin her alanda sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek ve ilçemizi her alanda daha da ileriye taşımak hedefine ulaşmayı ümit ediyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendesporKaymakam Enver HakanZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sulley Muniru Yeni Malatyaspor’da!
Sulley Muniru Yeni Malatyaspor’da!
“Joker oyuncu gibiyim”
“Joker oyuncu gibiyim”
“Şehrini sev, lisanslı ürün giy”
“Şehrini sev, lisanslı ürün giy”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim