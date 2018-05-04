Darendespor İçin Yardım Gecesi

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde mücadele eden Darendespor yararına, Darendeli iş adamları tarafından tertip edilen geceye Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, Karagümrük Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın ve çok sayıda iş adamı katıldı. Gecede Malatyalı yerel sanatçılar konser verirken, kısa bir konuşma yapan Adil Gevrek, Malatyalıları bir araya getiren iş adamlarına teşekkür etti. Malatyalı olmanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Gevrek, “Bugün Darendespor yararına düzenlenen bu gecede bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Malatyalılar mevzu Malatya olunca nerede olursa olsun elini taşın altına koyarlar. Darendespor Malatya’nın renkli ve geçmişi olan kulüplerinden biridir. Bugün bizi bir araya getiren değerli iş adamlarımıza, ağabeylerimize teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu. Gecede daha sonra iş adamları yeşil-beyazlı kulüp için bağış yaptı.