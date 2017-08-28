Geleneksel olarak 64 yıldır düzenlenen Darende’deki Zengibar Karakucak Güreş Festivali rekor güreşçi ve geniş seyirci kitlesi önünde yapıldı. Darende Güreş Sahası'nda Yıldızlar ve Büyükler kategorisinde 460 pehlivanın katılımıyla düzenlenen organizasyonda, başpehlivanlık için Çorumlu Hüseyin Gündüz ile Kahramanmaraşlı Serdar Böke finalde karşılaştı.

Çekişmeli geçen müsabakada rakibini yenen Böke, başpehlivan oldu. Başpehlivan Böke, kendisi için ayrı bir önemi olan Somuncu Baba Hazretleri'nin diyarında güreşmekten dolayı ayrıca mutlu olduğunu söyledi. Bu yıl farklı yerlerde düzenlenen çeşitli karakucak güreşlerinde başpehlivan olduğunu ifade eden Böke, "40 dakika gibi uzun süren bir final maçı oldu. Yorulduk ama çok güzel bir müsabaka oldu. Finale gelene kadar güreşen tüm rakiplerimi tebrik ediyorum." Diye konuştu.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ise müsabaka sonunda yaptığı açıklamasında, Darendeli hemşerilerinin ve izleyen herkesin güreşe doyduğunu vurgulayarak, Ata sporu olan Karakucak Güreşlerini gelecek nesillere aktarmak ve gurbetteki Darendeliler ile bir araya gelmek için bu etkinliği organize ettiklerini söyledi. Güreş ağalığını 40 bin lirayla iş adamı Hasan Bişgin üstlenirken konuşmaların ardından dereceye giren güreşçilere çeşitli hediye ve ödülleri verildi.















ÖMER ALİ DELİBAŞ