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Dar alanda pas çalıştılar

Yeni Malatyaspor 15 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Orduzu’da tam kadro yapılan çalışmada Guilherme ve Rahman takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Dar alanda pas çalıştılar

Yeni Malatyaspor 15 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Orduzu’da tam kadro yapılan çalışmada Guilherme ve Rahman takımdan ayrı düz koşu yaptı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:19
Dar alanda pas çalıştılar

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda, sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan orta saha oyuncuları Mitchell Donald ile Murat Yıldırım takımla birlikte çalışmalara katıldı. Fas Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası 2019 Elemeler Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında grupta Malavi ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan forvet oyuncusu Khalid Boutaib, hafif sakatlıkları bulunan sol bek Rahman Buğra Çağıran ve orta saha oyuncusu Guilherme Costa Marques takımdan ayrı düz koşu yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra dört gruba ayrılan futbolcular daraltılmış alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanda daha sonra mavi ve yeşil takım olmak üzere ikiye ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından tamamlandı. busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
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