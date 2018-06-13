Danijel Alexsic resmen Yeni Malatyaspor'da

Transferdeki son durumla ilgili konuşan Ali Ravcı, kulüpteki dengeleri gözeterek transferler yapacaklarını söyledi. Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Ravcı, “Yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdik. Danijel Alexsic’i transfer ederek kadromuzu daha da güçlendirdik. Umarım kısa sürede buraya uyum sağlar ve beklentileri boşa çıkarmaz. Bu transfer camiamıza hayırlı olsun. Tabi transfer süreçleri meşakkatli süreçlerdir. Sabırlı bir şekilde iz sürmek ve daha sonra sonuçlandırma gerekir. Bu yüzden bazen istediğimi transferler konusunda istediğimiz sonuçları alamayabiliyoruz. Ancak şurası kesin ki transfer politikamız dengeli ve ayakları yere basan bir politika olacak” dedi.



“Onları hiçbir şekilde mahcup etmeyeceğiz”

Ravcı, ilgilendikleri başka futbolcuların da olduğunu kaydederek, “Transferde peşinde olduğumuz isimler var. Bu oyuncular uzun süredir takip ettiğimiz oyuncular. İnşallah bize en faydalı olacak isimleri kadromuza dahil edeceğiz. Camiamız geçen sezonlarda olduğu gibi, bu sezonda bize güvensin. Onları hiçbir şekilde mahcup etmeyeceğiz. 25 Haziran’daki ilk etap kampımıza kadar her şey daha da netleşir” diye konuştu.

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