13 Kasım 2017 Pazartesi

Daha önce iki kez Malatya takımlarında forma giymişti şimdi Malatyaspor USA’da! Bülent Akın’ın Malatya aşkı!

Amerika Cosmopolitan 1. Ligi'nde mücadele eden ve ligde lider durumda bulunan Malatyaspor USA, Ümit Karan’dan boşalan teknik adamlık koltuğuna Bülent Akın’ı getirdi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:49
Daha önce iki kez Malatya takımlarında forma giymişti şimdi Malatyaspor USA’da! Bülent Akın’ın Malatya aşkı!

  Geçtiğimiz günler ani bir kararla Ümit Karan’ı görevden alan sarı-kırmızılı yönetim, Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Bülent Akın ile anlaşmaya vardı. Kulüp başkanı Teoman Mutlu yaptığı açıklamada, Bülent Akın ile her konuda anlaştıklarını genç teknik adamı imza için Amerika’ya beklediklerini söyledi.

Amerika Cosmopolitan 1. Ligi'nde bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Mutlu, “Bilindiği üzere bu sezon yola Ümit Karan ile başlamıştık. Ancak görüldüğü lüzum üzerine kendisiyle yollarımızı ayırdık. Verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yine Tük futbol kamuoyunun yakından tanıdığı Galatasaray, Malatyaspor ve milli takımın eski futbolcusu Bülent Akın ile anlaşmaya vardık. Umarım bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı Olur. Bülent hocayı imza için Amerika’ya davet ettik. Bu sezon Amerika Cosmopolitan 1. Ligi'nde şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahBülent Akın

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