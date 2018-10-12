"Daha güçlü döneceğiz"

Gündüz, bu sezonda ligde ilk 10 içerisinde yer alacaklarını kaydederek, “Takımların oturması ve takım oyununa dönmesi 10 haftayı buluyor. 10.haftadan sonra gerçek yüzünü belli eder. Ligi ilk 10 içerisinde bitiririz” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon ligin ilk yarısında 22 puan topladıklarını anımsatan Gündüz, “Ligde ilk 8 haftalık bölümde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2’de mağlubiyet alarak, 12 puan topladık. Ligde ilk 8 hafta bizim adımıza çok iyi geçti. Kalan haftalarda da 22 puanın üzerine çıkarız. Geçen seneden daha iyi puan toplarız” dedi.

“PLANSIZ, PROGRAMSIZ HİÇBİR ŞEY ELDE EDEMEZSİNİZ”

Gündüz, Spor Toto 2.Lig’den iki sene içerisinde Süper Lig’e çıktıklarını ifade ederek, “Kulüp olarak 2.Lig’den önce Spor Toto 1.Lig’e ardından da Spor Toto Süper Lig’e çıktık. Eksiklerimiz çok. Hayalperest değiliz. UEFA’ya giden takımlar kadro derinliği olmadığı için 2-3 yıl kendisini toplayamıyor. Bazıları da küme düşüyor. Biz, Evkur Yeni Malatyaspor olarak öncelikle ligde üst sıralarda yer almak istiyoruz. Kurumsal yapıyı oluşturup, takım derinliğini oluşturup hedef koymak istiyoruz. Plansız, programsız hiçbir şey elde edemezsiniz” şeklinde konuştu.

Gündüz, mili arayı kamp yaparak değerlendireceklerini kaydederek, “Takımımız milli arada Antalya’da kamp çalışması yapacak. Sakat oyuncularımızın bu arada dönmesini bekliyoruz. Ankaragücü maçına kadar sakat oyuncularımız takıma dönecektir. Bu aranın bize faydası oldu. İlaç gibi geldi” ifadelerinde bulundu. (Haber Merkezi)