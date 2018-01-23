“DAHA DA YENİLMEYİZ”

Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesispor, Atatürk Spor Salonu’nda Ordu Akkuş Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu. Müsabaka sonunda değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyespor’un voleybol antrenörü Muhammed Çatar, “Ligin üçüncü sırasındaki takımıyla oynadık. Küme düşmemek için uğraş veriyoruz. Yeni oyuncularımızla ilk maçımız. Bireysel hatalar yaptık. Takım olarak yeni yeni toparlanıyoruz. Net konuşuyorum, bu haftadan sonra takım oturunca, bu ligde yenilmeyiz. Taraftarımıza da bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Salonun yarısı doluydu. Biz her hafta oyunumuzun üzerine eklemeye devam edeceğiz. Puanımızı aldık, mutluyuz. Maalesef puan setinde kayıp ettik. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

“MALATYA KARDEŞ KULÜBÜMÜZ”

Müsabakayı izlemek için Malatya’ya gelen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise şunları söyledi: “Malatya kardeş kulübümüz. İlk maçı Akkuş’da oynamıştık. İkinci maçı Malatya’da oynuyoruz. Zevkli bir mücadele seyrettik. Salonun ambiyansı bu heyecanımızı artırdı. Bizim hedefimiz Play-Off, bu yönde kayıpsız gitmeye çalışıyoruz ama kardeş kulüple bugün puanları bölüştük sayılır. Başkanımı tebrik ediyorum. Güzel bir maç, salonda da güzel bir maç izledik. Seyirci desteği harikaydı. Bu takım ligde kalmayı değil, süre olsa daha iyi yerlere gelir. Bizde Malatya’da kaybettiğimiz puanı bundan sonraki maçlarımızda telafi etmeye çalışacağız. Misafirperverliğinden dolayı tüm Malatyalılara çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir voleybol takımına da başarılar diliyorum.”

“DAHA İYİ OLACAĞIZ”

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Orhan Barman ise maçla ilgili şunları söyledi: “Akkuş Belediyespor ile zorlu bir maç oynadık. Son yıllarda Malatya’nın gördüğü en iyi voleybol müsabakasıydı. Centilmence geçti, her iki takımı da kutluyorum. Üzerimize düşeni yaparak misafir takım oyuncularını ve yöneticilerini en iyi şekilde ağırladık. Bundan sonra takımımız daha iyi olacak. Yeni transferler var. Sezon başında bu transferler olsa takım bu seviyede olmayacaktı. Bugün güzel bir müsabaka oldu. Puanları paylaştık ama galip gelsek daha iyi olurdu. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. ”