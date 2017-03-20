20 Mart 2017 Pazartesi

“Daha cesur olabilirdik”

Manisaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından basın toplantısında konuşan ev sahibi takımın hocası Sait Karafırtınalar, Malatya’nın çok da üstün oynamadığını söyledi.

20 Mart 2017 Pazartesi 11:11
“Daha cesur olabilirdik”

Sezon başından beri ligde kötü günler geçiren Manisaspor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda ağırladığı güçlü rakibi Evkur Yeni Malatyaspor’a mağlup olarak, tehlike bölgesinden uzaklaşamadı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Maçın değerlendirilecek bir tarafı yok. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Geldiğimiz 7. haftadan beri oynadığımız en kötü futboldu. Oyun anlamında da pozisyon anlamında da istediğimizi yapamadık. 1-0 iken 1-1 yakalayabileceğimiz anlar oldu. Rakip de çok üstün oynayamadı ama anlayamadığım anlar yaşadık. Bundan sonra takımı en iyi şekilde toparlayıp eski günlerimize dönmek istiyoruz. Genel anlamda bir sorunumuz kalmadı. Daha cesur oynayabilirlerdi. Oyun anlayışımızda bir değişiklik olmadı. Bu kadar kötü olmasını beklemiyorduk” ifadelerini kullandı.

MEHMET KIROĞLAN
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