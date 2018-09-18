Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Dağcılar Arapgir’e bayıldı

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 20 dağcı, Malatya ve ilçelerini ziyaret etti. Serpil Duzcu tarafından organize edilen etkinlikte dağcılık sporcuları Arapgir’e hayran kaldı

Dağcılar Arapgir’e bayıldı

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 20 dağcı, Malatya ve ilçelerini ziyaret etti. Serpil Duzcu tarafından organize edilen etkinlikte dağcılık sporcuları Arapgir’e hayran kaldı

18 Eylül 2018 Salı 18:27
Dağcılar Arapgir’e bayıldı

Anadolu Dağcılık Kulübünün Malatyalı üyesi Serpil Duzcu Oral’ın organizesinde Malatya’ya gelen kulüp üyeleri ilk önce Malatya Sanat Sokağını gezdi. Ardından 5 bin yıllık tarihe ışık tutan Arslantepe’yi ziyaret eden kulüp üyelerine, Malatya’da 5 bin yıl önce kurulan ilk devletin yerleşik bulunduğu Arslantepe hakkında detaylı bilgiler verildi. Kulüp üyeleri aynı günün akşamında ise Gündüzbey’de bulunan bir restoranda yöreye ait lezzetleri tatma fırsatı buldu. Arapgir ilçesine giden dağcılar, kanyonunda bir yürüyüş yaparak, bölgedeki tarihi konakları gezdi. Akşam tarihi Millet Handa kalan Dağcılık üyeleri burada düzenlenen eğlence programında doyasıya eğlendiler. Malatya gezisinin son derece iyi geçtiğini kaydeden Anadolu Dağcılık Kulübü gezi organizatörü Serpil Duzcıu Oral, “Güzel bir gezi oldu, Malatya’nın tarihini inceledik, Arapgir’i gördük. Geziye katılan arkadaşlarımız son derece memnun olduklarını ifade ettiler. Yeniden gelmek için söz aldık” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Serpil Duzcu OralDağcıArapgir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize mesaisi başladı
Rize mesaisi başladı
Murat bir döndü pir döndü!
Murat bir döndü pir döndü!
Golcü aranıyor!
Golcü aranıyor!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim