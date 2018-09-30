Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99957
ALTIN
231.851
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8343
EURO
7.0621

Dağ Bisikleti yarışını Zehra kazandı

Akçadağ Levent Vadisi 2. Uluslararası Doğa Sporları Festivali kapsamında düzenlenen Bayanlar Dağ Bisikleti Yarışını Doğanşehir Belediyesi adına yarışan Zehra Kargın kazandı.

Dağ Bisikleti yarışını Zehra kazandı

Akçadağ Levent Vadisi 2. Uluslararası Doğa Sporları Festivali kapsamında düzenlenen Bayanlar Dağ Bisikleti Yarışını Doğanşehir Belediyesi adına yarışan Zehra Kargın kazandı.

30 Eylül 2018 Pazar 16:29
Dağ Bisikleti yarışını Zehra kazandı

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün ekipman konusunda destek olduğu Zehra Kargın ülke çapında düzenlenen birçok yarışmada Malatya’yı başarı ile temsil etti. Genç bisikletçi ödülünü Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık’tan aldı. Aldığı başarının ardından konuşan Zehra Kargın, “Akçadağ’da düzenlenen bu festivalde böyle bir ödül almam bana inanılmaz bir gurur vermiştir. Başta Doğanşehir Belediye Başkanımız Vahap Küçük olmak üzere, yetişmemede emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür organizasyonlar şehirlerin ya da yapıldıkları yerlerin tanıtımına büyük katkı sunar. Aldığım başarıyı tüm Malatya halkına armağan ediyorum” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Levent VadisiDoğa Sporları FestivaliDağ Bisikleti YarışıDoğanşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
U19’da 7 maç var
U19’da 7 maç var
İstanbul karnesiz zayıf!
İstanbul karnesiz zayıf!
Avcı’dan ‘iyi takım’ övgüsü
Avcı’dan ‘iyi takım’ övgüsü
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim