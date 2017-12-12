Erzurum Judoda altın çağını yaşıyor. Dadaşlar, Antalya’da Süper Lig bileti aldı. Türkiye Judo Federasyonu’nun düzenlediği ve Antalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükleri Judo Şampiyonası’nda Erzurum Gençlik Spor Kulübü Büyük Bir Başarı Göstererek Süper Lige yükseldi.

Kulüp Başkan Güngör Şenses’in de büyük bir heyecan içinde takip ettiği ve sporcuları desteklediği şampiyonada Süper Lig bileti alan Erzurum büyük bir sevinç yaşadı. Dadaşların judodaki Milli Judocuları Ertuğrul Dönmez 66 kiloda, Cengizhan Dönmez 73 kiloda ve Furkan Bayındır 100 kiloda rakiplerine şans tanımayarak sırasıyla Denizli, Tekirdağ ve Rize’yi pipon kararıyla yenerek süper lige yükseldi. Antrenörler Nurullah Diyarbakır ve Kürşat Hayrettin Garipoğlu idaresindeki Erzurum Gençlik Spor Kulübü, bundan böyle Judo Süper Ligi’nde mücadele edecek.

Türkiye’nin bir çok tanınmış kulübünün mücadele ettiği müsabakalara kendi bünyesinden yetiştirdiği sporcularla katılan Erzurum Gençlik Spor judoda Süper Lige yükselirken, tüm kamuoyundan adından övgüyle bahsettirmenin gururunu yaşadı.

TAKDİRLE KARŞILANDI

Kulüp Başkanı Güngör Şenses, “Sporcularımız büyük bir özveri ve fedakarlık yaparak Süper Lige çıktılar. Antrenörlerimiz ve sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de Kulüp Başkanı Güngör Şenses ile Süper Lige yükselen judo takımını tebrik etti. Antrenörler Nurullah Diyarbakır ve Kürşat Hayrettin Garipoğlu yönetiminde Süper Lige yükselme başarısı gösteren Erzurum Gençlik Spor’u tebrik eden Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Erzurum’un kendi öz çocukları ile büyük başarıya imza atmasını takdirle karşıladıklarını söyledi.

İHA