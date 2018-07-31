Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 37°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96798
ALTIN
191.721
DOLAR
4.8984
STERLİN
6.4292
EURO
5.7399

Dadaş’ın ringde pastırma keyfi

Spor Toto Boks Süper Ligi’nde dadaş rüzgarı esmeye devam ediyor. Evinde Kayseri’yi 10-0 mağlup eden Erzurum Gençlik Spor, son hafta Malatya’yı yenerse, kupa almayı garantileyecek. Diğer rakiplerde kozlarını hafta sonu Anadolu’nun zirvesinde paylaştı.

Dadaş’ın ringde pastırma keyfi

Spor Toto Boks Süper Ligi’nde dadaş rüzgarı esmeye devam ediyor. Evinde Kayseri’yi 10-0 mağlup eden Erzurum Gençlik Spor, son hafta Malatya’yı yenerse, kupa almayı garantileyecek. Diğer rakiplerde kozlarını hafta sonu Anadolu’nun zirvesinde paylaştı.

31 Temmuz 2018 Salı 16:26
Dadaş’ın ringde pastırma keyfi

Ringde Erzurum rüzgarı esmeye devam ediyor. Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Boks Ligi 10. hafta müsabakaları kapsamında Erzurum Gençlik Spor evinde Kayseri Birlik Gençlik Spor’u konuk etti.

Baş Antrenör Mustafa Kalkan, yardımcıları Muhsin Köylü ve Atilla Zengin yönetiminde Kazım Karabekir Spor Salonu’nda Kayseri’yi ağırlayan Dadaş boksörler, rakibi karşısında 10-0 galip gelerek, hiçbir siklette maç vermeyerek rekor kırdı.

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren müsabakalarda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü, Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü, Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü, Mersin Boks İhtisas Kulübü, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü, Hatay Kocaçınar Spor Kulübü, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü, İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü, Ankara Aski Spor Kulübü, Samsun İlkadım Belediye Spor Kulübü ve Ankara Sağlık Spor Kulübü sporcuları kıyasıya mücadele etti.

Baş Antrenör Mustafa Kalkan, yardımcıları Muhsin Köylü ve Atilla Zengin yönetimindeki Erzurum Gençlik Spor, Kayseri Birlik Gençlik Spor karşısında ringte boks şov yaptı. 10 sikletin tümünde Kayseri ekibine üstünlük kuran Dadaşlar, müsabakalardan 10-0 galip ayrıldı. Erzurum Gençlik Spor, son hafta İstanbul’da yapılacak olan müsabakalarda Malatya’yı yenerse kupa almayı garantileyecek.

Erzurum Gençlik Spor adına bu hafta ringe 49 kiloda Muhammet Taha Kaçar, 52 kiloda Yusuf Yılmaz, 56 kiloda Emrah Bezar, 60 kiloda Murat Korkmaz, 64 kiloda İbrahim Hakkı Gezer, 69 kiloda Murat Özkal, 75 kiloda Erol Özkal, 81 kiloda Cuhander Enes Alkazak, 91 kiloda Adem Koç ve +91 kiloda Aydoğan Aydın ringe çıktı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Gençli Spor Kulüp Başkanı Güngör Şenses, Boks İl Temsilcisi Sinan Tunçkılıç, boks sevdalısı Ertuğrul Cebe ve çok sayıda davetli ile spor severler de müsabakaları izledi.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
DadaşSpor Toto Boks
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilyurt Belediyespor yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor
Yeşilyurt Belediyespor yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor
Balıkesirspor kaptanı transfer söylentilerine noktayı koydu:
Balıkesirspor kaptanı transfer söylentilerine noktayı koydu:
Efsanelerden Efsane Stada veda
Efsanelerden Efsane Stada veda
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim