11 Kasım 2017 Cumartesi

Cumhuriyet Üniversitesi stadyumuna kavuşuyor

Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ) yapımı devam eden stadyumunda Aralık ayında tamamlanacağı bildirildi.

10 Kasım 2017 Cuma 11:46
Cumhuriyet Üniversitesi stadyumuna kavuşuyor

  Konu hakkında açıklamalarda bulunan CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yapımı devam eden stadın seyir zevkinin çok yüksek olacağını söyledi. Yapımı devam eden stadyumun bitimine az kaldığını söyleyen Rektör Yıldız yakın zamanda üniversitenin çok güzel bir spor alanına daha kavuşacağını ifade etti. Üniversitede futbol, basketbol, voleybol, tenis alanları başta olmak üzere sporun bütün dallarına yönelik alanların bulunduğunu ifade eden Yıldız,"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na bağlı 500 kişilik spor salonumuz var. Bu salonun içerisinde 1 atletizm salonu, 1 jimnastik salonu, 1 dans salonu, 1 performans testleri salonu yer alıyor. Aynı zamanda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı 1 kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, Cumhuriyet Spor Salonu ve Taha Akgül Spor Salonu olmak üzere 2 adet spor salonu, 5 tane açık tenis kortu, 1 adet çim futbol sahası, 2 tane açık halı saha, 1 tane açık basketbol ve voleybol sahası, 2 tane kapalı tenis kortu ve 1 tane de kapalı halı saha bulunuyor" dedi.

Yeni stadyumun teknik özellikleri ve maliyeti gibi konular hakkında bilgi veren Yıldız,"Yeni stadyumumuzun ışıklandırmaları mevcut. 7 bin 885 metrekarelik alana sahip olan stadyumun maliyeti yaklaşık 1 milyon lira. 14 Temmuz'da başlamıştık, Aralık ayının sonuna doğru bitirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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