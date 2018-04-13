ÇÖŞNÜKSPOR ŞAMPİYONLUĞA KENETLENDİ

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligin ilk yarısını kayıpsız geçerek 7 de 7 yapan Çöşnükspor 21 puanla B grubunda liderliğini sürdürüyor. İkinci yarının ilk maçında 15 Nisan Pazar günü saat 11.00’de Tandoğanspor ile karşılaşacak olan mavi-beyazlılar sezonu namağlup tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Lige şampiyonluk hedefiyle başladıklarını kaydeden mavi-beyazlıların As Başkanı Mehmet Emin Aydın yaptığı açıklamada, Çöşnük semtinin Malatya'nın en büyük semti olduğunu şampiyonluğu ve her türlü başarıyı hak ettiğini söyledi.

“HEDEFLERİMİZİ KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ”

Kulüp adına açıklama yapan As Başkan Mehmet Emin Aydın açıklamasında “Bu sezon Çöşnükspor’un yılı, hedefimiz öncelikle 1. Amatör ligi daha sonra büyük projelerimiz ve hedeflerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Hocamıza teknik ekibe ve tüm sporcularımıza güveniyoruz. Bu yolun sonu şampiyonluktur. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, kulübümüz tüm imkanlarıyla bu doğrultuda çalışmaktadır. Şampiyonluk yarışında büyük Çöşnükspor taraftarının da desteğiyle başaracağımıza inanıyoruz. Çöşnük Malatya'nın en büyük semti olarak başarıyı ve şampiyonluğu hak ediyor. Takımımıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Takımımızı başarılarından dolayı kutluyor. Başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi