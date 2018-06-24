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“Çok titiz çalışıyoruz”

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Transferde çalışmalarımız devam ediyor.

“Çok titiz çalışıyoruz”

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Transferde çalışmalarımız devam ediyor.

24 Haziran 2018 Pazar 11:53
“Çok titiz çalışıyoruz”

Bu sezon transferde işimiz geçen yılki gibi zor değil. Elimizde hali hazırda bir kadro var ve bu kadroyu büyük oranda korumak istiyoruz. Elbette transfer yapacağız ama bu sayı çok olmaz. Bizim için transfer yapmaktan çok alınan ismin kalitesi ve sunacağı katkı önemli. Bunun içinde çok titiz çalışıyoruz.”dedi.

" GEÇEN YILKİ GİBİ ZOR DEĞİL "

Yeni sezon çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gündüz, mevcut kadroyu koruyup üzerine bir kaç takviye daha yapacaklarını ifade etti. Gündüz,“Yeni sezon çalışmalarımıza erkenden başladık. En başta transfer komitemizi oluşturduk. Kolları sıvadık ve ilk transferimizi de yaptık. Bu sezon transferde işimiz geçen yılki gibi zor değil, çünkü elimizde hali hazırda bir kadro var ve bu kadroyu büyük oranda korumak istiyoruz. Tabi transfer yapacağız ama bu sayı en fazla 6 ya da 7 olur. Mevcut kadromuzun omurgasını koruyup, üzerine sağlam birkaç takviye yaparsak herhangi bir sorun yaşamayız diye düşünüyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Daha öncede söylemiştim. Yeni sezonda hedefimiz ilk 8’e girmek. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

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Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal GündüzTransfer çalışmaları
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