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Çocuklar, harçlıklarını Elazığspor’a bağışladı

Elazığ’ın Aksaray mahallesinde ikamet eden çocuklar, topladıkları harçlıkları Elazığspor’a bağışladı.

Çocuklar, harçlıklarını Elazığspor’a bağışladı

Elazığ’ın Aksaray mahallesinde ikamet eden çocuklar, topladıkları harçlıkları Elazığspor’a bağışladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:12
Çocuklar, harçlıklarını Elazığspor’a bağışladı

Elazığspor için valilik öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına en anlamlı bağış Aksaray mahallesindeki çocuklardan geldi. Harçlıklarını toplayan, bahçesindeki meyveyi satan 10 ile 14 yaş arasındaki çocuklar paralarını Elazığspor’a bağışladı. Destek için böyle bir organizasyon yapmak istediklerini ifade eden Aksaray Gençlikspor Kulüp Başkanı Özcan Bal, “Safımız Elazığspor, safımız Elazığspor’un geleceği. Bizde gençlerimizle böyle bir organizasyon yaptık. Yaptık ki ses getirelim. Şehrimiz artık duyarlı olsun istiyoruz. Bizim isteğimiz iş adamından esnafına, en küçüğünden en büyüğüne artık duyarlı olsunlar. Bizler gençlerimizin doğup, büyüdükleri şehir olan Elazığ’a ve şehrin takımı olan Elazığspor’a karşı duyarlı olmalarını istedik. Ailesinden aldığı 3-5 kuruş harçlığı Elazığspor’a bağışlayan bir gencin gelecekte ayakları üzerinde durduğu zaman biliyoruz ki Elazığspor sevdasını içinden atamayacaktır. Sağ olsun hepsi duyarlı kaldı. Ciddi paralar toplanmayacağını biliyorduk ama amacımız gençlere Elazığspor sevgisini yükleyebilmekti. İnanıyorum ki gençler de Elazığspor’a karşı gelecekte duyarlı olacaktır. Bu sadece gençlerimizle kalmıyor, küçüğünden büyüğüne herkesin duyarlı olması gerekiyor. Ben de şehrimizden bekliyorum ki, şehrimizin takımına sahip çıksınlar” dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaElazığElazığsporAksaray Mahallesi
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