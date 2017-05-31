Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Erzincan da “IAAF Çocuk Atletizmi” semineri ve uygulama programı düzenlendi. Erzincan Gençlik Merkezi Müdürlüğü Derslik Salonu’nda düzenlenen seminer ve uygulama programında, öğrencilere atletizm eğitimleri veren antrenörlere psikolojik yaklaşım, madde bağımlılığı ve Fair Play gibi konularda görevli eğitmenler tarafından sunum yapıldı.

2 gün boyunca süren programa Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Fahrettin Yıldız, IAFF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, görevli eğitmenler ve atletizm antrenörleri katıldı.

IAFF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz çeşitli illerde yürütülen seminerlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Her şeyin başı sağlıktır. Ülkenin varlığının ve geleceğinin teminatı çocuklarımızdır. Bu proje yarınlarımızın çocuklarına yönelik olması nedeniyle federasyonumuzca önemsenmiş ve en iyi şekilde yapılabilmesi konusunda her türlü katkı sağlanarak yapılmaktadır. Biz yapılanların doğru olduğunu aldığımız olumlu dönüşlerden dolayı son derece mutluyuz. Talep edildiği üzere Erzincan da bulunmaktayız. Son seminerimize bir hafta sonra vereceğiz. Daha sonra bu seminerlerin bundan sonra neler ilave edebileceğimizi eğitim grubumuzdaki arkadaşlarımızla yapacağımız toplantılarla değerlendireceğiz. Doğru olanı teklif ederek, yeni sezonda daha iyi bir programla bunu ülke genelinde yaygınlaştırmaya çalışacağız" diye konuştu.

Çocuklarda 7-12 yaş aralığı olarak belirlenen sınırı daha da geliştirerek 1 milyon çocuk projesi kapsamında başlamak için erken değil sloganı ile bu sınırı 3-12 yaş grubuna indirdiklerini belirten koordinatör Ayaz, çocukların daha erken spora kazandırılması açısından bu yaş aralığının önemli olduğuna dikkat çekti.

Yaş Aralığının 3-12’ye indirilmesiyle bir takım yanlış bağımlılıkların da önüne geçilebileceğini söyleyen Ayaz, bu sayede yetenekli çocukların spora kazandırılmasıyla yarınların şampiyonası olacaklarını kaydetti.

İHA