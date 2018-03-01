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CİSSOKHO TEDAVİ İÇİN FRANSA'DA

Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da aşil tendonlarında ağrı oluşan sol bek Aly Cissokho tedavisi için apar topar Fransa’ya gönderildi.

CİSSOKHO TEDAVİ İÇİN FRANSA'DA

Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da aşil tendonlarında ağrı oluşan sol bek Aly Cissokho tedavisi için apar topar Fransa’ya gönderildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Mart 2018 Perşembe 17:44
CİSSOKHO TEDAVİ İÇİN FRANSA'DA

Süper Lig’in 24. haftasında 4 Mart Pazar günü saat 16.00’da Atiker Konyaspor’a konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor müsabakanın hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmana sakatlığından dolayı Fransa’ya giden Aly Cissokho katılmadı. Aşil tendonlarında sorun yaşadığı belirtilen Cissokho’nun Fransa’da bir süre tedavi olacağı ve en iyi ihtimalle 2 hafta sonraki Fenerbahçe maçına kadar hazır hale geleceği ifade edildi.


Süper Lig’de geride kalan 23 haftalık bölümde 31 puan toplayarak küme düşme potasından uzaklaşan Evkur Yeni Malatyaspor, düşme korkusu yaşayan Atiker Konyaspor ile pazar günü karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmazken, kart cezaları sona eren Sadık Çiftpınar ve Issam Chebake de forma verilmesi halinde takımdaki yerini alabilecek.


Yapılan antrenmanda Konya maçının taktiği üzerinde durulurken, Teknik Direktör Erol Bulut’un da sahaya süreceği kadroyu netleştirdiği görüldü. Bulut, taktik çift kalede as takımda Ertaç, Chabake, Sadık, Mina, Rahman, Azubuike, Aytaç, Pereira, Murat, Adem ve Khalid’e şans verdi.


Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından cumartesi günü özel uçakla Konya’ya gidecek.
 

İHA

Son Güncelleme: 01.03.2018 18:16
Anahtar Kelimeler:
FransaAtiker KonyasporEvkur Yeni MalatyasporCissokho
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