Antalya maçından önce istifa eden ve şehrin ileri gelenleri ile yönetimin araya girmesiyle yeniden devam etme yönünde karar alan teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın transferlerle ilgili rahatsız olduğu süreç henüz gündemdeki sıcaklığını korurken, Adil Gevrek yönetimine dün sosyal ve internet medyasında şok suçlamalarda bulunuldu.

CİSSOKHO ASTIM MI?

Menajerlik yapan, daha öncede Yeni Malatyaspor yöneticisi Burak Çakır ile telefon görüşme kayıtları sosyal medyaya düşen Fatih İlek isimli bir şahıs yazılı bir açıklama yaparak Yeni Malatyaspor ile ilgili şok iddialarda bulundu. “Astım hastalığı olan bir sol bek aldılar” diyerek, ilk haftalarda performansıyla ve geriye ağır dönüşleriyle sıkıntı yaşayan Cissokho’nun durumuna atıfta bulunan İlek, genç Batuhan’ın ise kiralık olarak alındığını ve menajer Ersin tarafından hatır için transfer edildiğini iddia etti. Geçtiğimiz hafta içersinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ertuğrul Sağlam, “Mina bizim istediğimiz, Diallo ve Batuhan yönetimin inisiyatifiyle alındı” demişti.

KULÜPTEN YALANLAMA YAPILMADI!

Menajer İlek, Arjantinli Dening’in ülkesinde 60 bin liraya oynadığını, Yeni Malatyaspor’a 600 bin dolara mal olduğunu ve aradan 250 bin lirayı da futbolcunun menajeriyle futbol şube sorumlusu Burak Çakır’ın alacağını iddia etti. Bu şok suçlamalar ve ağır ithamlara rağmen sarı kırmızılı kulüpten gün boyu her hangi bir yalanlama yapılmadı. Kulübe yakın kaynaklar ise, menajer İlek’in Yeni Malatyaspor kulübünün kendisiyle çalışmamasından dolayı bu tarz suçlamalarda bulunduğunu ifade ettiler.

HABER MERKEZİ