CİSSOKHO 3 PUANA VURGU YAPTI!

Süper Lig’de ilk sezonu yaşayan Yeni Malatyaspor, geride kalan haftalarda topladığı puanlarla ligin son haftalarına girilirken orta sıralardaki yerini korumayı sürdürüyor. Başakşehir mağlubiyetiyle sıralamadan bir basamak gerileyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk mücadelesi veren rakipleriyle oynayacağı maçlar öncesinde Alanyaspor karşısında galip gelerek ligdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

“ÜST SIRALARDA OLMAK İSTİYORUZ”

Süper Lig’in ilk yarısında oynanan Galatasaray ve Kayserispor galibiyetlerinin öneminin yeni ortaya çıktığını belirten Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Aly Cissokho, Alanyaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi. Cissokho, “Ligin bu hafta itibariyle ilk sırasında bulunan, çok iyi yetenekli oyunculara sahip bir bir takımıyla oynadık. Teknik kapasiteleri gerçekten çok yüksekti. Elimizden geleni yaptık ama böyle takımlarla oynadığınız zaman biraz sıkıntı çekiyorsunuz. Ligin ilk yarısının son haftalarına doğru oynadığımız Galatasaray ile Kayserispor maçlarında alınan iki galibiyet bizi sıralamada yukarılara doğru çıkardı. Bu galibiyetler gerçekten önemli galibiyetlerdi. Burada aldığımız puanların kıymetini şuanda daha iyi anlıyoruz. Bu hafta itibariyle küme düşme potasında yer alan takımla aramızda 9 puan bulunuyor. Hocamızın her gün söylediği gibi ciddiyeti ve disiplini elimizden bırakmamamız gerekiyor. Bizde elbette sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Üst sıralarda olmak istiyoruz. Alanyaspor karşılaşması bu anlamda çok önemli ve 3 puan almamız gerekiyor. Özellikle kalan haftalarda evimizde rakiplerle oynayacağımız maçlarda alacağımız puanlar önem arz ediyor. Alanya karşısında galibiyet alarak 40 puan üzerine çıkmamız lazım. Matematiksel olarak garantilemesek de bizim için çok büyük bir rahatlık sağlayacaktır.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi