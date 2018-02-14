Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114082
ALTIN
162.563
DOLAR
3.8198
STERLİN
5.2720
EURO
4.6951

ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT!

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT!

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 14:46
ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT!

Bu sezon aldığı cezalarla yavaş yavaş para cezası kotasını doldurmaya başlayan Yeni Malatyaspor bir kez daha PFDK’ya sevk edildi. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza alması muhtemel olan sarı kırmızılı taraftarlar, para ceza sınırını aşmaları durumunda elektronik bilet cezasına çarptırılacak. Disiplin Kurulu’nun son kurul kararı ise şöyle; “Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 09.02.2018 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin KuruluYeni MalatyasporFutbol Disiplin Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E. YENİ MALATYASPOR BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
E. YENİ MALATYASPOR BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
 Kampüs Ligleri bu sene ilk defa İnönü Üniversitesi’nde düzenlenecek 
 Kampüs Ligleri bu sene ilk defa İnönü Üniversitesi’nde düzenlenecek 
Murat Yıldırım E.Yeni Malatyaspor’dan Memnun 
Murat Yıldırım E.Yeni Malatyaspor’dan Memnun 

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim