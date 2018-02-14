ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT!

Bu sezon aldığı cezalarla yavaş yavaş para cezası kotasını doldurmaya başlayan Yeni Malatyaspor bir kez daha PFDK’ya sevk edildi. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza alması muhtemel olan sarı kırmızılı taraftarlar, para ceza sınırını aşmaları durumunda elektronik bilet cezasına çarptırılacak. Disiplin Kurulu’nun son kurul kararı ise şöyle; “Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 09.02.2018 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”