Çınar’ın milli hassasiyeti

Kültür, sanat, eğitim, spor veya diğer alanlarda ülkemizin daha iyi noktalara gelmesi için çaba sarf eden, bu yolda büyük fedakârlık gösteren milli değerlerimizi hem günümüzde hatırlanmasını sağlayacak hem de gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak organizasyonlara veya etkinliklere ayrıcalık tanıyoruz. Hangi alanda olursa olsun ülkemizin gelişimi ve ilerlemesi için çaba sarf eden insanları asla unutmamalı, hatırlamalı ve unutturmamalıyız. Almanya’da uğradığı ırkçı saldırılardan sonra onurlu ve asil bir duruş sergileyerek ülkesine, vatanına ve bayrağına sahip çıkan futbolcumuz Mesut Özil’in adını Malatya’da yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına Dilek mahallemize yaptırdığımız Halı Saha Spor Kompleksine Mesut Özil adını verdik. Bu tesislerimiz de yeni Mesut Özil’lerin yetişmesine destek vereceğiz. Ülke basketbolunun gelişimi için hayatının büyük bir kısmını basketbol sahalarında veya organizasyonlarda geçiren rahmetli Doğan Hakyemez’in de hizmetlerini unutturmamak ve genç neslimize hatırlatmak adına böylesine anlamlı ve değerli bir Basketbol Turnuvasına ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. Turnuvaya katılan genç sporcularımız böylelikle Doğan Hakyemez adını asla unutmayacaklar. Yeşilyurt Belediyesi olarak ‘insan odaklı’ hizmetlerimizle örnek gösterilen bir ilçe olduk, bu anlayışımızla insanlarımızın yüreklerine ve gönüllerinde yer almaya devam edeceğiz. Bizim için bir dua, biz güzel söz yeter” diye konuştu. (BÜLTEN)