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Çınar’ı ziyaret ettiler

Malatya Anadolu Spor Gazeteciler Derneği (ASGD ) yönetim kurulu üyeleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çınar’ı ziyaret ettiler

Malatya Anadolu Spor Gazeteciler Derneği (ASGD ) yönetim kurulu üyeleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:11
Çınar’ı ziyaret ettiler

Anadolu Spor Gazeteciler Derneği (ASGD ) yönetim kurulu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Akif Çelik ve yönetim kurulu ziyarette Başkan Çınar’dan bazı taleplerde bulundular. Özellikle semt sahaları, kültür merkezleri ve amatör evi projesi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulurken, başkan Mehmet Çınar’ın konuları not etmesi dikkat çekti. Başkan Çınar hafta içinde Dilek Mahallesinde iki halı sahanın açılışını yapacaklarını ve bazı semtler ile alakalı önümüzdeki süreçte çalışmalar başlatılacağının da müjdesini verdi. Özellikle amatör takımların sürüncemede olan projesi ile alakadar olacağını ve kendisine bir rapor sunulması halinde gerekli çalışmalara destek olacaklarının mesajını veren Çınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çınar ve ASGD yönetimi daha sonra ziyaret anısına toplu olarak resim çektirdi.

HABER MERKEZİ

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Malatya Anadolu Spor Gazeteciler DerneğiAsgdYeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet ÇınarZiyaret
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