Çınar’dan Yeşilyurt Belediyespor’a moral ziyareti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2018-2019 Futbol Sezonunda Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2.Grupta mücadele edecek olan Yeşilyurt Belediyespor’un İnönü Stadında gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret ederek, Teknik Direktör Hayati Palancı ile futbolculara yeni sezon için başarılar diledi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı ziyarette Teknik Direktör Hayati Palancı ve futbolcularla tek tek tokalaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Sizlere inancımız ve güvencemiz tamdır, yıllardır hasretle beklediğimiz şampiyonluk özlemini gidereceğinize yürekten inanıyoruz” diyerek yeni sezon öncesinde takıma moral aşıladı.

Malatya’ya 3.Lig takımı kazandırmak adına yola çıktıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı, “ Yeşilyurt gibi büyük bir ailenin liderliğini yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımızın bu anlamlı ziyareti bizlere büyük bir moral aşılamıştır, bizi onure etmiştir. Biz şampiyonluk hedefiyle yola çıkan bir ekibiz, Allah’ın izniyle de bunu başaracak güce ve imkanlara sahibiz. Birinci ve ikinci etap hazırlıklarımızı maksimum düzeyde gerçekleştirip hazır bir şekilde lige başlayarak belirlenen hedefe ulaşmak için çok çalışacağız. Ligin başlamasıyla birlikte bu takımın gücünü herkes görecektir. Belediye Başkanımızın özellikle bu süreçte çok ciddi desteklerini gördük, bize inandı ve arkamızda duruyor, bundan sonra da bu desteklerini devam ettirecek olması bizim için en büyük moral kaynağıdır. Şampiyonluk kupasını kendisine hediye etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah yolun sonu mutluluk olur” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu ise, Yeşilyurt Belediyespor’un şampiyonluk hedefinin bu yıl hayata geçmesi için tüm desteği veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Yeni sezon hazırlıklarına büyük bir moral ve motivasyonla başladıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Sucu, “ Başkanımızın bize tevdi ettiği görevi layıkıyla yerine getirmek için şahsım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz olarak elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bizler Belediye Başkanımız Mehmet Çınar adına burada görev yapıyoruz, inşallah sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım biz oluruz, bu hedefe inandık, çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Malatya ve Yeşilyurt’a yakışan bir teknik heyetimiz ve futbolcu kadromuz var. Hedeflerimize ulaşmak için bizlere sınırsız destek veren Belediye Başkanımıza hem sağladığı imkanlar hem de bu moral ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

‘Mutlu İnsanların Şehri, Yeşilyurt’ sloganına yakışacak şampiyonluk sevincini bu yıl yaşayacaklarına inandıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da,“ Yeşilyurt Belediyespor’un bu yıl ki hedefi şampiyonluktur, bu beklentilere en güzel şekilde yanıt vermek adına çok iyi bir kadro kuruldu. Kulüp Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Teknik Direktörümüz bu anlamda yeni sezon için titiz bir çalışma gerçekleştirdiler. Yeni sezon hazırlıklarına start veren teknik heyetimize ve futbolcularımıza sonuna kadar inanıyoruz ve güveniyoruz. İnşallah şampiyonluk özlemini bu yıl gidermeye çalışacağız. Yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Yeşilyurt büyük bir ailedir, mutlu insanların yaşadığı bu güzel ilçemize şampiyonluk yakışır. Takımımızın belirlenen hedefe ulaşması için Yeşilyurt Belediyesi olarak elimizden gelen desteği verdik, bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Yönetim Kurulumuzun, teknik heyetimizin ve futbolcularımızın sezon sonunda şampiyonluk kupasıyla Yeşilyurt’a döneceklerine inanıyorum, bizi mahçup etmeyeceklerdir. Bizler kendilerinden umutluyuz ve güveniyoruz. Takımımızda bu azmi ve heyecanı gördük, ilk idmanlar olmasına rağmen takımdaki bu istek bizleri daha fazla heyecanlandırdı. Takımı sık sık ziyaret ederek teknik heyetimiz ve futbolcularımıza moral vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Şampiyonlukların birlik ve beraberlik ruhuyla kazanıldığına dikkat çeken Başkan Çınar, “ Tabii ki şampiyonluklar birlik ve beraberlikle, kenetlenmeyle olur, tüm taraftarlarımızın ve medyamızın desteğiyle inşallah bu yıl bu özlemi gidereceğiz. Tüm Malatyalıların desteğiyle Yeşilyurt Belediyespor’u 3.Lige yükselterek bu alandaki açığı kapatıp, şehrimize 3.Lig takımı kazandırmış oluruz. Rabbim bizlere şampiyonluk kupasını kaldırmamızı nasip etsin inşallah“ diye konuştu.

Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafın ardından futbolculara tatlı ikram eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, idmanı bir süre izledikten sonra İnönü Stadından ayrıldı. busabahmalatya.com