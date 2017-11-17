Türkiye Cimnastik Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Bursa’da yapılan 10–12 Kasım 2017 tarihlerinde yapılan Artistik Cimnastik 1. Lig 3. Etap müsabakalarında Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Jimnastik takımı üçüncü oldu. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü resmi sitesinden bir açıklama yayınlayarak, “Artistik Cimnastik 1. Lig 3. Etap müsabakalarında İstanbul, Bolu, Bursa, Samsun, Kayseri gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak üçüncü olan sporcularımızı ve antrenörlerimiz Metehan Karataş ve Mehmet Tercan’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ