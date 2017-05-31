Süper Lig’deki ilk sezonunda korkulu rüya görmemek için kolları erken sıvayan sarı-siyahlı yönetim, gözünü Galatasaray’ın gelecek vaat eden genç oyuncusu Koray Günter’e dikti. Teknik heyet konusunda önümüzdeki hafta kesin kararını açıklayacak olacak yönetim, mevcut kadrodan yeni sezonda yola devam edeceği isimleri de belirleyecek. Talihsiz bir sakatlık sonucu sezonu futbol oynamadan geçiren genç oyuncuya talip olan Yeni Malatyaspor yönetiminin, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık yöntemiyle transfer etmeyi düşünüyor. Alman ekibi Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transfer olan 1.85 boyundaki Koray Günter'in Malatya’ya gelme konusunda henüz kararsız olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ