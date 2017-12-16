Malatya’da şehir merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde konaklayacak olan sarı-kırmızılılar, yarınki maç için burada kampa girecek. Bu arada kulüpten yapılan açıklamada Galatasaraylı bir futbolcunun akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinde gerçekleşecek imza gününe katılacağı belirtildi. İstanbul temsilcisi kulüp tarafından yapılan duyuru şöyle: “Galatasaray, 17 Aralık Pazar günü Malatya’da Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Futbolcularımız Malatya deplasmandaki sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşurken oyuncularımızdan biri Yeni Malatyaspor maçı öncesi MalatyaPark GSStore’de imza gününe katılacak. 16 Aralık Cumartesi günü yapılacak imza günü saat 21:00 ile 21:30 arasında gerçekleşecek.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ