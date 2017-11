Takımdaki son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın sportif direktörü Ali Ravcı, Beşiktaş karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Geçen hafta oynadıkları Beşiktaş müsabakasında Malatya’nın bir futbol kenti olduğunun bir kez daha net bir şekilde görüldüğünü belirten Ravcı, “Beşiktaş maçında her şey mükemmeldi. Tribünler, sahadaki futbol tek kelimeyle muhteşemdi. İşte Malatya gerçeği budur. Biz böyle olduğumuz sürece başarı her zaman yakınımızda olacaktır. Bu maçta ne yazık ki galibiyeti kaçırdık. Türkiye’nin Avrupa’daki gururu Beşiktaş, kalemizde neredeyse pozisyon dahi bulamadı. Tüm takımı ve teknik heyeti bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“SAÇMA SAPAN BİR YORUMLA 3 MİLYONLUK BİR CAMİAYI AYAĞA KALDIRIYOR”

Ravcı, maç sonrası sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir açıklama yapan Kaya Çilingiroğlu’na da sert şekilde cevap vererek, şunları söyledi: “Kimsenin haddine düşmez Malatyaspor’un ismini ve yerini tartışmak. Hele hiçbir futbol kariyeri olmayan, baba parasıyla sağa sola çaka satan, televizyon programlarına kendini nasıl çıkarttığı ortada olan bir şahsın hiç değil. Malatya bir markadır, bu markanın buralara nasıl geldiğini, mazisinin ne kadar büyük olduğunu Çilingiroğlu ve onun gibilerin havsalası almaz. Futbolu konuşan, tartışan isimleri iyi seçmezsek elbette ki şiddet olur, elbette ki küfür olur. İşte örneği. Saçma sapan bir yorumla 3 milyon taraftarı olan bir camiayı ayağa kaldırmaya çalışıyor. Adam çıkmış Malatyaspor’un Beşiktaş karşısında gol yememek için 90 dakika boyunca savunma yaptığını ima ediyor. Bunu söylemek için art niyetli olmak gerekir. 90 dakika boyunca oynayan, atağa çıkan, gol kaçıran taraf kimdi? Bunu tüm Türkiye gördü. Ne demek Yeni Malatyaspor’un yeri Süper Lig değil. Her maçında taraftar rekoru kırılan, futbolu seven, geçmişinde efsane teknik adamlar ve futbolcular bulunan, 2 Cumhurbaşkanı çıkarmış bir kentin yeri Süper Lig değil de neresi, bize çıksın söylesin. Kaya bey herhalde Beşiktaş’a yenilmediğimiz için kızgın. Kusura bakmasın, Malatyaspor hiçbir takımın adına bakmadan her zaman yenmek için oynar.”

