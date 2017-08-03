03 Ağustos 2017 Perşembe

Çılgın yolcuk Çıldır’dan start aldı!

Hüseyin Hoşhanlı ve Cemil Aydemir isimli biri Malatyalı, diğeri Karslı olan iki arkadaş Kars´ta buluşarak bisikletle seyahate başladılar. İki kafadar bisikletçi Kars’tan başlayarak Trabzon’a kadar yayla yollarında pedal çevirecekler.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:34
Çılgın yolcuk Çıldır’dan start aldı!

  Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi bisikletçi Hüseyin Hoşhanlı geçtiğimiz günlerde bisikletiyle 10 gün sürecek olan Doğu Karadeniz turuna çıktı. 500 kilometrelik parkura Kars’ta kendisi gibi bisiklet sporcusu olan Cemil Aydemir’ ile birlikte başlayan ikili aynı zamanda Karadeniz’in çetin yayla yollarını kullanarak Trabzon’a kadar beraber pedal çevirecekler.

YORGUNLUK HİSSETMEDİM
  Bisiklet üzerinde bu güne kadar birçok şehir gezdiğini ifade eden Hoşhanlı, Kars, Ardahan ve Trabzon’un sanki çok uzak ve yorucu parkurlarmış gibi göründüğünü aslında Doğu Karadeniz’in insanları aynı zamanda dinlendiren bir doğaya sahip olduğunu söyledi.  İlk kez Ardahan’a gittiğini söyleyen Malatyalı bisikletçi, gezip gördüğü yerleri çok beğendiğini ifade ederek "Bu bölgede çok fazla gezilip görülmesi gereken yerler var. Akdeniz'i, Ege'yi herkes geziyor, biliyor. Ancak Kars ve Ardahan bölgesi çok uzak gibi görünse de insanları dinlendiren bir doğaya sahip. Arkadaşım ve ben üç gündür yollardayız, fakat hiçbir yorgunluk hissetmedim. Yüksek rakım ve temiz hava ile son derece elverişli olan iklim şartları çok keyifli bir yolculuk yapmamıza vesile oluyor. Gezdiğimiz ve gördüğümüz yolları çok beğendim ve etkilendim. Buraları herkesin gelip görmesi ve özellikle bir doğa harikası olan Çıldır gölünde en azından bir gece geçirmelerini tavsiye ediyorum. Gece ayın göle vuruşuyla ortaya çıkan yakamozlar ve türlü türlü kuş ve böcek sesleri arasında uyumak anlatılamaz. Buralar gizli bahçe gibi. Mutlaka görülüp gezilmesi gerekiyor. Ben buradan sizin aracılığınızla herkesi Kars´a, Ardahan´a özellikle Çıldır´a davet ediyorum. Mutlaka hayatlarında en az bir defada olsa buraya gelsinler. " dedi.

Aslen Karslı olan ve İstanbul´dan gelerek Malatya´lı arkadaşı ile Kars´ta buluşan Cemil Aydemir ise, "Üç gündür arkadaşımla yollardayız. Bisikletle seyahat bizde tutku haline geldi. Bisiklet turumuza Kars´tan başladık. Kars Kalesini, Ani Harabelerini gezdik. Geceyi Çıldır gölü kıyısında geçirdik. Gezimizi şehir merkezlerine uğramadan daha çok turistik ve tarihi yerler ile yaylalar üzerinden Karadeniz'e inerek burada sonlandıracağız. Amacımız doğayla iç içe bir gezinti yaparak o havayı, o adrenalini yaşamak" dedi.




ÖMER ALİ DELİBAŞ
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