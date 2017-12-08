Son 4 maçında hem gol atmayı hem de galibiyeti unutan Yeni Malatyaspor bu kısmetsizliğine Göztepe karşısında son vermek istiyor. Yarın sahasında oynayacağı maça çıkış gözüyle bakan sarı kırmızılı takım bu karşılaşmanın en önemli taktik provasını dün gerçekleştirdi.

ORTA SAHADA KİMLER OYNAYACAK?

Orduzu Pınarbaşı’ndaki kendi tesislerinde çalışan sarı kırmızılı takımda yönetim tarafından kadro dışı cezasına çarptırılan Yalçın Ayhan dışında tüm futbolcular antrenmanda yer aldı. Haftanın ilk iki günü takımdan ayrı çalışan Adem ve Sadık da toplu çalışmada takımla birlikte yer alırken, teknik direktör Erol Bulut,11.30’da başlayan idman öncesi futbolcularla tesiste kısa bir Göztepe maçı analizi yaparak idmana öyle çıktı. Daha sonra antrenman programını maçın taktiğine göre ayarlayan Bulut, savunma anlamında son haftalardaki anlayışın devam etmesini istedi. Stoperde Sadık ve Mina’ya şans verecek Bulut, orta alanda ise Rahman ve Azubuike’nin yanına üçüncü oyuncuyu arıyor. Sadio ve Barazite arasında tercih yapacak Bulut, çalışmada bu kararını belli etmezken, orta sahadaki üçüncü oyuncuyu maç günü belirleyecek.

BİLETLERE İLGİ ÇOK AZ!

Öte yandan Beşiktaş maçında tribün rekoru kıran Malatyalı futbolseverler Göztepe maçına yok denecek kadar ilgi gösterdi. Maça yalnızca 1 gün kala sadece 5 bin bilet satılırken, taraftarların tribünde büyük boşluklar bırakacağı şimdiden görülmeye başlandı. Takımın en kritik maçlarından biri olan Göztepe karşılaşmasında şehrin yeteri kadar maça ilgi göstermemesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

FATİH AVCI